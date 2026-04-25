Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz fijó su posición frente a la reforma de la Ley de Glaciares y al reciente fallo de la Justicia Federal de Río Gallegos que suspendió su aplicación en el ámbito provincial a través de una medida cautelar. El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, sostuvo que la provincia mantiene una política orientada a la producción y al empleo, en un contexto donde la normativa ambiental volvió al centro de la agenda.

En declaraciones exclusivas a La Opinión Austral, Álvarez afirmó: “Santa Cruz es una provincia que eligió producir y generar trabajo”. El funcionario enmarcó esa definición en la trayectoria de las actividades hidrocarburíferas y mineras en el territorio provincial.

En febrero se realizó un abrazo simbólico en las pasarelas frente al glaciar Perito Moreno, para rechazar los cambios en la ley.

El pronunciamiento del Ejecutivo provincial se conoció luego de que el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenara suspender la aplicación de la reforma de la Ley N° 26.639 en Santa Cruz. La medida cautelar también dispuso que el Estado Nacional se abstenga de autorizar actividades que puedan afectar glaciares y zonas periglaciares hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Desde el Ministerio de Energía y Minería advirtieron que la resolución judicial no modifica el funcionamiento actual de las actividades productivas. Señalaron que los proyectos continúan bajo el esquema vigente de protección ambiental.

Producción y marco normativo provincial

Álvarez explicó que Santa Cruz cuenta con regulaciones específicas que ordenan la actividad productiva. “Hace más de 80 años que desarrollamos la actividad hidrocarburífera y más de 25 años la minería, y lo hicimos bajo controles ambientales que funcionan”, dijo a este medio.

El glaciar Perito Moreno es una de las atracciones internacionales.

El ministro detalló que existe un marco normativo que define las áreas habilitadas y restringidas. En ese sentido, mencionó que la provincia aplica criterios técnicos para autorizar proyectos y realiza controles permanentes.

También destacó la vigencia de la Ley Provincial N° 3.105, que establece la zonificación ambiental minera. Esa normativa prohíbe la actividad en zonas sensibles, como la región cordillerana, y fija límites territoriales para el desarrollo de emprendimientos.

Alcances de la reforma de la Ley de Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares, promulgada a nivel nacional, introduce modificaciones en el régimen de protección de glaciares y ambiente periglacial. En Santa Cruz, su aplicación quedó suspendida de manera cautelar tras un amparo ambiental impulsado por autoridades de El Calafate y representantes legislativos.

El fallo judicial se basó en el principio precautorio y en la necesidad de evitar posibles impactos sobre reservas estratégicas de agua dulce mientras se analiza la constitucionalidad de la norma.

Impacto en la actividad económica y el empleo

Desde el Gobierno provincial señalaron que las actividades productivas tienen un rol central en la economía santacruceña. Indicaron que la minería y los hidrocarburos generan empleo directo e indirecto y sostienen la actividad de pymes y comercios en distintas localidades.

Además, remarcaron que las inversiones privadas requieren condiciones de previsibilidad para su desarrollo. En ese sentido, señalaron que los cambios normativos deben considerar criterios técnicos y estabilidad jurídica.

“Cada vez que se pone en duda la actividad productiva sin fundamentos técnicos, lo que está en juego es el trabajo”, expresaron desde la cartera energética.

El ministro Álvarez sostuvo que la provincia mantiene un esquema que combina producción y control ambiental. “Tenemos reglas claras que establecen dónde se puede producir y dónde no”, afirmó.

En esa línea, indicó que las evaluaciones de impacto ambiental y los mecanismos de control forman parte del proceso de autorización de cada proyecto. También señaló que el objetivo es sostener un modelo de desarrollo con generación de empleo.