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El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz convocó a un concurso público de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Agente Fiscal de Primera Instancia en El Calafate, vacante tras la renuncia de Natalia Estefanía Mercado, quien dejó sus funciones a partir del 1° de octubre de 2026 para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria.

La convocatoria corresponde al Concurso N° 119, publicado el 6 de octubre de 2026. Según el cronograma oficial, la inscripción de los aspirantes se extenderá desde el 1° de diciembre de este año hasta el 12 de febrero de 2027, a las 13 horas.

Se debe designar a un fiscal de Instrucción para la ciudad de El Calafate.

En tanto, el examen de oposición fue fijado para el 9 de marzo de 2027, a las 9 horas, en el Laboratorio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Santa Cruz, ubicado en avenida de los Inmigrantes N° 555 de Río Gallegos.

La primera cobertura bajo el nuevo sistema

La convocatoria representa un cambio en el mecanismo de selección de fiscales en Santa Cruz. La vacante que dejó Mercado será cubierta mediante un concurso público de antecedentes y oposición, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Provincial 3910, sancionada en 2024 y publicada en enero de 2025.

La normativa modificó el sistema de designación de fiscales, jueces y defensores de la provincia. Bajo el nuevo esquema, el Consejo de la Magistratura debe desarrollar un proceso de selección que contempla la inscripción de los postulantes, la evaluación de antecedentes, un examen de oposición y una entrevista personal.

A partir de esas instancias se establece un orden de mérito y, una vez cumplidos los requisitos previstos, el organismo eleva una terna al Poder Ejecutivo para la cobertura del cargo, respetando el orden de puntajes obtenido por los aspirantes.

La convocatoria del Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo vacante.

Hasta la implementación de este mecanismo, los fiscales eran designados directamente por el Poder Ejecutivo provincial. De esta manera, el concurso para la Fiscalía de El Calafate se inscribe en la aplicación del nuevo procedimiento establecido por la legislación vigente.

La salida de Natalia Mercado

En septiembre pasado quedó formalmente aceptada y fue publicada en el Boletín Oficial de Santa Cruz la renuncia de Natalia Estefanía Mercado, quien se desempeñó como Agente Fiscal de Primera Instancia en El Calafate hasta el 30 de septiembre de 2026.

Mercado había sido designada mediante el Decreto N° 2838/25 y estuvo al frente de la Fiscalía de Instrucción de la localidad durante más de dos décadas. Asumió en 2005, cuando comenzó a funcionar la estructura judicial de Instrucción en la ciudad, durante la gobernación de Sergio Acevedo.

Su designación había generado cuestionamientos por sus vínculos familiares con Alicia Kirchner y Néstor Kirchner, quienes por entonces ocupaban cargos de relevancia en el Gobierno nacional.

Con su salida, el Poder Judicial de Santa Cruz deberá avanzar ahora en el proceso de selección para cubrir la vacante mediante el concurso público convocado por el Consejo de la Magistratura.