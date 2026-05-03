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El plan de trabajo para la reactivación de las represas sobre el río Santa Cruz ya fue presentado y se encuentra en proceso de revisión para su aprobación, paso clave para retomar las tareas paralizadas desde 2023. Sin embargo, según pudo saber La Opinión Austral por distintas fuentes, el reinicio efectivo de los trabajos también está atado a una cuestión central: el pago que debe realizar el Gobierno nacional a la UTE Represas Patagonia, que supera los USD 200 millones.

En ese contexto, la resolución de esa deuda aparece como un factor determinante para destrabar el regreso de la actividad en uno de los proyectos energéticos más importantes del país.

Este miércoles, en el marco del Informe de Gestión presentado ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó precisiones sobre el estado de los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz. Allí confirmó porcentajes de ejecución, un desembolso previsto de USD 150 millones en 2026 y la revisión en curso del plan de trabajo como condición para retomar las obras.

Las respuestas oficiales indicaron que el complejo -que incluye las represas Cóndor Cliff (Néstor Kirchner) y La Barrancosa (Jorge Cepernic)- continúa en ejecución, aunque bajo un esquema técnico-administrativo cuyos detalles fueron ampliados en anexos del informe.

El anuncio de Vidal en marzo.

En relación al avance físico, el Gobierno nacional precisó distintos niveles de ejecución según los componentes del proyecto, con menor desarrollo en Cóndor Cliff y un progreso más significativo en La Barrancosa, en línea con la planificación original por etapas.

El informe detalló textualmente: “La obra de los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz consiste en la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa y la Línea de Extra Alta Tensión, y presenta el siguiente avance:

Represa La Barrancosa: 46%.

Represa Cóndor Cliff: 19%.

Línea de Extra Alta Tensión (LEAT): 8%.

Total Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (AHRSC): 27%”.

En cuanto al aspecto financiero, se indicó que el proyecto se mantiene bajo el esquema de financiamiento internacional originalmente acordado, con participación de entidades bancarias extranjeras y desembolsos sujetos al ritmo de obra y a las condiciones contractuales vigentes.

Sobre este punto, el Gobierno destacó: “En el marco del convenio de financiamiento de la obra, se prevé el ingreso durante 2026 de un desembolso de USD 150 millones de dólares“. Y agregó: “Posteriormente, el avance financiero estará sujeto al avance en la ejecución de la obra según el plan de trabajo presentado por el contratista y en proceso de aprobación“.

Lo que dijo Adorni el miércoles.

En el plano contractual, la Jefatura de Gabinete recordó que las obras se desarrollan bajo acuerdos firmados con el consorcio adjudicatario, con participación de empresas internacionales, y que a lo largo del proyecto se instrumentaron adendas y revisiones vinculadas a aspectos técnicos y financieros. Asimismo, se hizo referencia a la infraestructura complementaria, como la línea de extra alta tensión necesaria para integrar la generación al Sistema Interconectado Nacional, incluida dentro del mismo esquema de ejecución.

En cuanto al proceso reciente, se precisó que en julio de 2025 se firmó un memorándum de entendimiento entre Energía Argentina -entonces comitente de la obra- y el contratista, con el objetivo de resolver controversias contractuales acumuladas durante años. Ese proceso tuvo continuidad en marzo pasado, cuando se alcanzó un acuerdo que permitió saldar esos reclamos y habilitar el camino hacia la reactivación. Ahora, la expectativa está en saber si se alcanzará con los tiempos para recomenzar los trabajos antes de la veda invernal.