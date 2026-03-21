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Los referentes de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Cruz, Lucas Oyarzo y Paula Álvarez, se manifestaron a favor de la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional, destacando que se trata de una medida clave para ordenar el marco normativo y destrabar el desarrollo productivo.

“El gobierno de Javier Milei está ordenando lo que durante años se hizo mal en la Argentina”, señalaron, al tiempo que cuestionaron la redacción actual de la ley, la cual —según explicaron— generó incertidumbre y frenó inversiones incluso en casos donde no existía daño ambiental.

Además, subrayaron que la iniciativa “fortalece el federalismo al otorgar a las provincias un rol central” en la evaluación de los proyectos a través de estudios de impacto ambiental, permitiendo decisiones más acordes a cada territorio.

“No se trata de eliminar la protección, sino de hacerla más clara y efectiva, para cuidar el ambiente y al mismo tiempo permitir el desarrollo”, expresaron.

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