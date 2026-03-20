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Máximo Kirchner participó del encuentro “Soberanía sobre las aguas: Ley de glaciares”, organizado por las Secretarías de Ambiente y de Juventud del Partido Justicialista, donde rechazó cambios en la normativa vigente y centró su exposición en el impacto ambiental y económico de la actividad minera.

El diputado planteó críticas directas a la iniciativa del Gobierno nacional y cuestionó los fundamentos de la flexibilización. “¿Por qué flexibilizar la Ley de Glaciares? ¿Vamos a romper los glaciares, nuestros ríos, nuestros lagos, por nada?”, expresó durante su intervención. También vinculó el debate con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. “¿Por tipos que no van a colaborar porque el RIGI les permite a los 4 años llevarse los dólares sin dejar nada en Argentina?”, afirmó.

Junto a Florencia Lampreabe, Daniela Vilar, Tina Moran y Leonardo Grosso, el diputado nacional se pronunció en contra de la flexibilización ambiental que propone el gobierno nacional.

En ese marco, sostuvo que el rechazo no depende de los actores políticos que impulsan las medidas. “No nos oponemos porque quien formula las ideas se llama Javier Milei. Nos oponemos a estas ideas, la formule Milei o Magoya”, dijo.

Además advirtió a los gobernadores que buscan dividirlos. “Buscan separarnos, balcanizarnos bajo una falsa figura de federalismo que no es más que provincialismo”

El encuentro abordó la relación entre producción, regulación y protección ambiental. Kirchner cuestionó los planteos de urgencia en la explotación de recursos y señaló antecedentes históricos. “Decían que había que sacar todo rápido… y todavía están sacando oro y plata”, afirmó al comparar con procesos extractivos en otros países.

Irreversible

Kirchner advirtió sobre las consecuencias de avanzar sobre zonas protegidas. “Si esta ley avanza, es jugar con cosas que no tienen repuesto”, señaló, y agregó: “Hay daños que son irreversibles a lo largo y ancho de nuestro país”.

Además, remarcó la necesidad de contemplar el valor ambiental de estos territorios. “No desconozco la actividad minera ni las inversiones. Ahora, tampoco quiero que desconozcan los glaciares, las áreas periglaciares y los modos de vida”, sostuvo.

Exportaciones y empleo en la minería

El legislador respaldó su postura con datos sobre la evolución del sector. Indicó que distintas provincias incrementaron sus exportaciones sin modificar la Ley de Glaciares y puso el foco en la relación entre crecimiento económico y empleo.

“Desde 2015 a 2025, diez años y unos 2.000 empleos más”, afirmó al referirse a la evolución del trabajo registrado en minería. En ese sentido, agregó: “¿Ustedes vieron cómo creció la cantidad de dinero que generaron las exportaciones? Sin embargo el empleo no crece o crece muy poquito.”.

También cuestionó los argumentos sobre generación de trabajo: “Esto para aquellos que dicen que al no apoyar la modificación de la ley de glaciares están en contra del trabajo”.

Durante su exposición precisó que “en el año 2015 Santa Cruz exportaba por 1.520 millones de dólares, y en el 2025, 2.124 millones aproximadamente. Sin ley de glaciares: 700 millones de dólares más. San Juan, de 948 millones en el 2015, baja a 748 en 2019, sube a 901 en el 2023, y ahora está en 1.475, oro, crece. Jujuy 95 millones de dólares exportaba en el 2015, hoy son 945 sin que se modificara la ley de glaciares. No entendería por qué algún diputado o diputada jujeña debería votar a favor de la modificación de la ley de glaciares si vemos cómo con esta ley ha crecido la inversión y la extracción en su provincia, litio y plata. Salta de 143 a 797 millones”.

En cuanto al empleo, el diputado nacional repasó las cifras vinculadas a la minería, en promedio: “desde 2015 promedio anual de trabajadores registrados en 2015 tenemos 87.459; en 2019 tenemos 85.213; en 2023 llegamos a 92.624 y para 2025 estamos en 89.511. O sea, desde 2015 a 2025, diez años y unos 2.000 empleos más. Y eso que el 2025 viene con RIGI y todo”.

También cuestionó los planteos que advierten que “es ahora y es urgente” porque es lo mismo que decían en los años ’60 con Frondizi para acelerar la explotación petrolera. “Decían que el petróleo iba a servir hasta los años 80. Entonces había que firmar cualquier cosa, que sacaran lo que tuvieran que sacar, que no había que tener una política que regule el consumo propio de tu país”. En este punto agregó “hay que debatir cómo lo exploto, con qué intensidad lo exploto, cuándo lo saco, cuándo sí, cuándo no”.

“Decían por entonces que si pasaba el tiempo no iba a valer nada y que teníamos que apurarnos a regalarlo, que era rápido, como ahora dicen que todo rápido porque atrás del litio viene una tierra nueva que es el cobalto o el coltán y así… Aparte hay que ver cómo se vive en muchos de esos países, por ejemplo, el Congo y todos los lugares donde se extraen estos minerales que están todos los celulares ¿Cómo se vive, no? Las guerras intestinas que se producen en esos países para poder sacar todo de manera mucho más barata, de enfrentar a la población para llevársela para afuera”.

El modelo santacruceño y la relación con mineras

Kirchner cuestionó las falacias que pretende instalar el gobierno nacional al decir que quienes están en contra de flexibilizar el ambiente están en contra de la producción.

“¿Quién me va a contar lo que es vivir en el interior del país o tener una provincia como la que gobernó Néstor Kirchner durante 12 años con una empresa estatal como Fomicruz, que aparte se asoció a una minera, por ejemplo, en Cerro Vanguardia, ahí en la hermosa Puerto San Julián, en el centro de la provincia de Santa Cruz, donde el Estado participa, tiene un porcentaje de la explotación? ¿Vieron que muchas veces nos dicen que la mixtura entre lo público y lo privado, o sea, entre el Estado y un empresario no es posible? Bueno, ¿saben desde cuándo funciona Cerro Vanguardia? Desde el año 1997, son ya 28 años, y ahí está. El Estado asociado al privado, el privado asociado al estado. Generan ingresos y recursos para la provincia y también para la comunidad más cercana que es Puerto San Julián”.

Comparaciones internacionales y regulación estatal

Durante su exposición, el diputado cuestionó el uso de modelos externos como referencia. “Chile comparado con Argentina tiene diez veces más de exportaciones mineras… deberían estar viviendo en Disney. Pero no es así”, afirmó.

A partir de ese ejemplo, planteó el rol central del Estado. “El problema no está en lo que nos quieren contar, sino en cómo un Estado invierte, promociona, protege, regula”, sostuvo.

También advirtió sobre la necesidad de definir estrategias de explotación. “Hay que debatir cómo lo exploto, con qué intensidad lo exploto, cuándo lo saco”, expresó.

Federalismo y recursos estratégicos

Kirchner vinculó la discusión con la organización territorial y la soberanía. “Buscan separarnos, balcanizarnos bajo una falsa figura de federalismo que no es más que provincialismo”, afirmó.

“Deberíamos aprender en Argentina que algunas diferencias muchas veces conviene aplacarlas para defender el conjunto, porque finalmente la sociedad después va definiendo quién gobierna la Argentina y aquel que por ahí piense que nunca va a ser gobierno, puede serlo, y entonces le va a interesar tener un gobierno sobre su propio país, una soberanía necesaria para cualquiera que se precie de gobernar la Argentina y que tenga vocación de conducirla a un futuro venturoso y no a ser una mera colonia”.

En ese sentido pidió a los dirigentes: “Hay que ser francos y honestos en esta discusión, no solo para defender los glaciares, no solo para defender los trabajadores y las trabajadoras, no solo para defender a los pibes y pibas, sino para defender aquello que nos une: nuestro territorio, nuestra tierra, nuestros mares, nuestros lugares, por donde andamos, donde nacemos, donde seguramente transitemos toda nuestra vida hasta que el Creador nos cita la entrega, como decía el cantante. Defender un concepto de compartir de idiosincrasia, de cultura, de sociedad, de manera de entendernos. ¿Qué es lo que nos une? Porque nos quieren desarmar. Porque nos quieren dividir.”

El encarcelamiento de Cristina

En otro tramo de su discurso, se refirió a la situación de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó a sectores del peronismo. “Se hacen los distraídos a la hora de denunciar la cárcel de ella”, dijo.

También se refirió a su representación política: “Imagínense que con Cristina en libertad no hace falta que yo diga que tiene su gradito de representatividad en la sociedad argentina”.