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A 50 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976, un trabajo impulsado en Santa Cruz logró recuperar y restaurar fotografías de personas detenidas-desaparecidas vinculadas a la provincia. La iniciativa forma parte de la colección “50 años: el vacío habitado”, desarrollada por el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS) Regional Argentina en Río Gallegos .

El proyecto reúne informes individuales con respaldo documental y apunta a transformar datos dispersos en testimonios organizados. De este modo, el archivo no solo aporta al esclarecimiento histórico, sino que también busca confrontar el silencio impuesto por el terrorismo de Estado.

La investigación estuvo a cargo de la licenciada Carolina Chiramberro, quien lideró un proceso de restitución iconográfica orientado a devolver nitidez a los rostros de las víctimas. Cabe mencionar que en 2022, La Opinión Austral ya había publicado las fotografías e historias de los 19 desaparecidos santacruceños.

Restitución iconográfica: una reparación simbólica

El eje central del trabajo radica en la restitución iconográfica, una práctica que combina técnica y ética para recuperar imágenes deterioradas sin alterar su veracidad histórica.

Según se detalla en el informe, la fotografía de una persona desaparecida no constituye un simple archivo, sino una prueba de existencia frente al intento sistemático de borramiento . En ese sentido, la restauración trasciende lo técnico y se convierte en un acto de reparación simbólica.

El proceso se rige por un criterio estricto: intervenir solo para rescatar lo existente. La metodología evita distorsiones o reconstrucciones artificiales que puedan afectar la identidad del sujeto fotografiado.

“Restituir no cambia el pasado, permite que el pasado siga hablando con claridad”, sostiene el documento, que define esta tarea como una forma de “contraofensiva comunicacional” frente al olvido .

Historias que vuelven a tener rostro

La colección incluye casos de personas desaparecidas con vínculos directos con Santa Cruz, cuyas trayectorias personales y políticas fueron reconstruidas junto con sus imágenes.

Entre ellas aparece Viviana Admetlla, maestra y militante, secuestrada en 1978 en La Matanza tras un período de persecución junto a su familia. Su historia expone el impacto del terrorismo de Estado sobre núcleos familiares completos y la incertidumbre sobre su destino final .

También figura el caso de Juan José Antúnez, conscripto desaparecido en 1977 en Río Gallegos. Su desaparición presenta inconsistencias oficiales, como la versión de “deserción”, en un contexto donde investigaciones posteriores vincularon estos hechos a mecanismos sistemáticos de represión dentro de las Fuerzas Armadas .

La nómina incluye además a Andrés Armendáriz Leache, secuestrado y asesinado en 1977, cuyo cuerpo apareció días después en Buenos Aires; Adriana Barcia, desaparecida en Tucumán ese mismo año; y Marta Borrero, secuestrada en la Ciudad de Buenos Aires y presuntamente asesinada en la ESMA .

Cada caso recupera no solo datos biográficos, sino también trayectorias laborales, militancia política y contextos de desaparición.

Un archivo digital para las nuevas generaciones

El proyecto se presenta como un archivo digital con acceso a información sistematizada sobre víctimas del terrorismo de Estado vinculadas a Santa Cruz. El objetivo central apunta a garantizar el derecho a la verdad y fortalecer la memoria colectiva.

Desde el CEJUS señalaron que la iniciativa busca que las nuevas generaciones comprendan el pasado como un compromiso ético con el “Nunca Más” y la defensa de la democracia .

En ese marco, la restitución de imágenes cumple un rol clave: permite reconstruir la dimensión humana de las víctimas y devolverles visibilidad frente a décadas de silencio.

Memoria, identidad y reconstrucción histórica

El trabajo articula investigación histórica, archivo documental y herramientas tecnológicas para reconstruir identidades que el aparato estatal intentó borrar. La restitución iconográfica se consolida así como una herramienta que conecta pasado y presente.

A medio siglo del golpe, la recuperación de estas fotografías no solo aporta a la memoria histórica de Santa Cruz, sino que también interpela a la sociedad en su conjunto.

Cada imagen restaurada vuelve a poner un rostro donde antes había ausencia. Y en ese gesto, la memoria colectiva encuentra una forma concreta de persistir.

“50 años: el vacío habitado”

Colección por los cincuenta años del Terrorismo de Estado (1976-2026) en Argentina

Viviana Admetlla: Era bailarina, escribía, pintaba y militaba en Montoneros, desaparecida el 27-28/06/1978 en La Matanza. Vivió en El Calafate y Río Gallegos. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Juan José Antúnez: Conscripto y militante de la Juventud Guevarista, nacido en Entre Ríos, desaparecido en febrero de 1977 en Río Gallegos. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Andrés María Armendáriz Leache: Delegado gremial de APA y militante de la JTP y Montoneros, ejecutado el 27/03/1977 en Nueva Pompeya. Vivió en Puerto Deseado. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Adriana Cecilia Barcia Cortizo: Militante de Montoneros, artista y docente, secuestrada entre julio y agosto de 1976 en San Miguel de Tucumán. Nació en Río Turbio. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Joaquín Cornelio Barrena: Trabajador de Gas del Estado y militante sindical, ejecutado el 19/05/1976 en Bahía Blanca. Trabajó en Pico Truncado. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Marta Ofelia Borrero Garay: Militante de Montoneros y licenciada en publicidad, secuestrada el 21/01/1977 en Flores. Nació en Río Gallegos. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Gerardo Brugo Marcó: Militante de la Juventud Peronista y auditor en el Banco Santa Cruz, desaparecido el 23/03/1981 en Palermo. Vivió 4 años en Río Gallegos. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Ricardo Alberto Cittadini Sánchez: Estudiante de Ciencias Económicas y militante de la JUP, secuestrado el 17/08/1976 en Constitución. Nació en Gobernador Gregores. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Margarita Delgado Guaquel: Militante de Montoneros, desaparecida el 27/11/1977 en Ensenada. Nació en Perito Moreno. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Liliana Elisabeth Franco: Trabajadora de ENTEL, activista sindical y militante de la JTP, secuestrada el 23/07/1977 en Buenos Aires. Nació en Río Gallegos. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Héctor Manuel Irastorza: Médico veterinario, conscripto y militante de la Juventud Peronista, secuestrado el 10/02/1977 en Puerto Deseado. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Pedro Llorente Serrano: Emigró de España, vivía en Trelew pero fue secuestrado el 03/08/1977 en Río Gallegos. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Federico Gerardo Lüdden Lehmann: Físico investigador del CONICET y militante del PRT-ERP, secuestrado el 30/11/1976 en La Plata. Nació en Las Heras. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Reinaldo Oscar Rampoldi: Militante de la Juventud Peronista y Montoneros, ejecutado en noviembre de 1976 en La Plata. Vivió en Cañadón Seco y Caleta Olivia. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Juan Carlos Rosell: Militante peronista y diputado provincial, secuestrado el 04/12/1976 en Capital Federal. Nació en Río Gallegos. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Daniel Alberto Toninetti: Militante de la Juventud Peronista de Montoneros, secuestrado el 18/04/1977 en La Plata. Se mudó a Río Gallegos. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Inés Magdalena Uhalde: Estudiante de Filosofía y Humanidades, secuestrada el 12/08/1976 en Córdoba. Nació en Puerto Deseado. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Delmiro Segundo Villagra: Estudiante de Veterinaria y militante de la JUP, desaparecido el 22/12/1976 en La Plata. Nació en Río Turbio. FOTO: Restitución iconográfica: Lic. Carolina Chiramberro – CEJUS.

Walmir Oscar “Puño” Montoya: Militante montonero, padre biológico de Guido Montoya Carlotto (nieto 114), secuestrado y desaparecido en 1977. Criado en Caleta Olivia. FOTO: CEJUS.