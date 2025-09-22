Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 22 de septiembre del 2025 será una fecha recordada en la historia por los vecinos del B° 22 de Septiembre en Río Gallegos. Es que la misma fecha que dio nombre a ese gran barrio, comenzó la obra de red de gas que alcanzará a unas 800 familias de la zona. Los trabajos están a cargo de Distrigas S.A. y contemplan la instalación de más de 14 mil metros lineales de cañerías.

La gerente de Extensiones de Redes de Gas de la empresa provincial, Yamile Robles, destacó el inicio de esta obra largamente esperada por los vecinos. “Estamos muy contentos porque ya habíamos recibido el material, teníamos el proyecto constructivo aprobado por Camuzzi y pudimos dar el puntapié inicial en las calles 74 y 41”, expresó.

La gerente de Extensiones de Redes de Distrigas, Yamile Robles. FOTO: GOBIERNO

Actualmente unas 100 las familias habitan en el barrio, mientras que el resto se encuentra en proceso de construcción o con viviendas avanzadas. La obra se estima que tendrá un plazo de ejecución de tres meses, tiempo en el que se completará el anillado de toda la red.

La funcionaria resaltó además el rol de los vecinos en la concreción del proyecto. “Los referentes del barrio se acercaron a Distrigas, mantuvimos varias reuniones y la verdad que colaboraron muchísimo. Gracias a esa organización hoy podemos estar festejando este comienzo”, sostuvo.

Por su parte, Julio César Cruz, vecino residente desde hace 6 años celebró la apertura de la obra destacando la decisión de darle al sector los servicios básicos que esperaban: agua, luz y gas. “Nosotros somos tres que vivimos en la casa, y ya venimos con varios inviernos calefaccionándonos con salamandra y garrafas, eso, para nosotros es muy costoso, y ver hoy este trabajo es muy emocionante”.

Antecedentes

Días atrás, La Opinión Austral había dado a conocer que con un gran desempeño de la tunelera, desde la pyme Chimen Aike habían dado a conocer que la red de gas había logrado avanzar por de la Av. Asturias.

En aquella oportunidad, Rubén Aranda -dueño de la empresa- destacó que “la gente que vive en esta zona de Río Gallegos todo el año necesita calefaccionarse. No solo en el invierno, contar con agua caliente y una cocina a gas es primordial”, observó.