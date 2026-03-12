Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz inició este jueves 12 de marzo la primera sesión ordinaria del 53° período legislativo con la presidencia de la diputada opositora del bloque Unión por la Patria, Rocío García, quien ocupa la vicepresidencia segunda del cuerpo, tal como se acordó con el oficialismo en la sesión preparatoria.

La legisladora encabezó la sesión debido a la activación del orden sucesorio institucional. El gobernador Claudio Vidal se encuentra en Estados Unidos como parte de la comitiva argentina que participa del evento “Argentina Week” en Nueva York, mientras que el vicegobernador Fabián Leguizamón está con agenda en Buenos Aires.

Rocío García condujo la primera sesión ordinaria del período legislativo 2026.

Ante la ausencia simultánea de ambos, el vicepresidente primero de la Cámara, Javier Jara, asumió de manera transitoria la titularidad del Poder Ejecutivo provincial. En consecuencia, la conducción de la sesión legislativa recayó en Rocío García.

Al comenzar la sesión, desde secretaría se realizó el pase de lista y se registró la presencia de 20 diputados y diputadas, que luego se amplió a 22. Con ese número se dio inicio formal al tratamiento del temario.

Saludo del jefe del bloque oficialista

Durante los primeros minutos de la sesión, el presidente del bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, pidió la palabra y saludó a la diputada que presidía el debate. “Gracias, presidente y bienvenida”, expresó el legislador. García respondió brevemente: “Gracias”.

La llegada de Rocío García a la vicepresidencia segunda del Poder Legislativo se resolvió el 28 de febrero cuando el diputado Daniel Peralta, dialoguista con el gobierno de Claudio Vidal, la postuló para que ocupe ese cargo. Su moción fue aprobada por mayoría, con una parte de los legisladores de Unión por la Patria y los diputados del partido SER en el bloque oficialista de Por Santa Cruz.

Rocío García es odontóloga y desarrolló parte de su carrera en el sistema de salud de Santa Cruz. Trabajó en el Hospital Regional de Río Gallegos y también ejerció en el ámbito privado.

Santiago Aberastain Zubimendi, diputado por Pueblo de Puerto Deseado.

En la administración pública tuvo distintos cargos vinculados al área sanitaria. Durante el gobierno provincial de Alicia Kirchner se desempeñó como ministra de Salud de Santa Cruz.

Antes de ese rol, también ocupó funciones en políticas sanitarias vinculadas al Ministerio de Salud de la Nación, en tareas de articulación de programas socio-sanitarios en la provincia.

Es hija de Héctor Marcelino “Chicho” García, dirigente justicialista que ejerció de manera interina la gobernación de Santa Cruz en 1991. También fue pareja del diputado nacional Máximo Kirchner, con quien tiene dos hijos. La relación finalizó en 2018.

En 2023 fue reelegida diputada provincial y pasó a integrar la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Dentro del cuerpo legislativo fue designada vicepresidenta segunda, un cargo dentro de la estructura de conducción parlamentaria.

Asunción de Gallardo y Santana como diputados

Rocío García en la Cámara de Diputados junto a su actual pareja y asesora, Jessica Montiel. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Tras la bienvenida, Aberastain solicitó apartarse del reglamento para tratar un oficio del Tribunal Electoral Permanente y conformar la Comisión de Poderes con el objetivo de analizar la documentación vinculada a la incorporación de dos nuevos diputados. La moción se sometió a votación y recibió el respaldo unánime del cuerpo con 20 votos afirmativos.

Rocío García le tomó juramento a Luis Gallardo como diputado provincial. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Tras la conformación de la comisión, el secretario legislativo leyó los despachos correspondientes a los títulos de los diputados electos Luis Alberto Gallardo y Segundo Abelardo Santana. Los documentos indicaron que el Poder Legislativo resolvió aprobar la validez de los títulos emitidos por el Tribunal Electoral Permanente de la provincia y remitir copia al Tribunal Superior de Justicia.

Luego, ambos legisladores prestaron juramento en el recinto. Tras la ceremonia, la presidencia propuso un cuarto intermedio para que los nuevos legisladores pudieran recibir el saludo de familiares y asistentes.

Segundo Santana juró como diputado provincial frente a Rocío García vicepresidenta segunda del Poder Legislativo de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Desempate a favor de la participación de Viviana Carabajal

Más adelante, la sesión registró un debate en torno a una moción para que la vocal por los pasivos de la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal, pudiera exponer ante los diputados.

Durante la votación se produjo un empate, por lo que correspondió a la presidencia resolver la situación. Finalmente, Rocío García habilitó el uso de la palabra a Carabajal, quien solicitó a los legisladores que analicen el proyecto vinculado al sistema previsional y planteó la situación de jubilados de la provincia.

Rocío García, la ex pareja de Maximo Kirchner, es la cuarta en la línea sucesoria en el Poder Ejecutivo de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La representante indicó que, según su exposición, existe preocupación entre beneficiarios del sistema y pidió que el debate continúe en las comisiones legislativas correspondientes.

Tras su intervención, el presidente del bloque oficialista, Santiago Aberastain, señaló que el proyecto ingresaría formalmente para su tratamiento y que las comisiones convocarán a los sectores interesados para participar de las discusiones.

Luego, la diputada de Unión por la Patria , Agostina Mora, pidió la palabra para consultar sobre la situación en el exterior del edificio legislativo. La legisladora mencionó versiones sobre incidentes y planteó la necesidad de verificar las condiciones de seguridad para el personal y los manifestantes. “Necesitamos saber qué está sucediendo abajo”, expresó durante la sesión, al solicitar un cuarto intermedio para recibir información del área de seguridad de la Cámara.