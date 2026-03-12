Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz para fortalecer el cuidado sanitario de la producción ovina, el Consejo Agrario Provincial (CAP) llevó adelante una capacitación destinada a efectivos de la Policía de Santa Cruz con el objetivo de reforzar los controles y prevenir el ingreso de sarna ovina al territorio provincial.

La actividad se desarrolló en la Escuela de Cadetes y contó con la participación de representantes del CAP, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismos que trabajan de manera conjunta en el control sanitario de la producción ganadera.

Durante la jornada, los agentes policiales recibieron información sobre los procedimientos que deben aplicarse en los controles sobre rutas nacionales y provinciales, especialmente en los accesos a la provincia, con el fin de verificar que los animales ovinos destinados a cría y reproducción cumplan con las normas sanitarias vigentes.

La capacitación estuvo a cargo del médico veterinario Germán Beltritti, acompañado por los vocales del CAP Emilio Rivera y Miguel O’Byrne, quienes brindaron detalles sobre la normativa vigente y los protocolos que deben seguirse durante las inspecciones.

El objetivo principal de esta instancia fue fortalecer el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y los organismos sanitarios para prevenir el ingreso de la enfermedad, que puede generar importantes pérdidas económicas en la producción ovina.

El Consejo Agrario Provincial estuvo a cargo de la capacitación.

Normativa vigente para el ingreso de ovinos

En el encuentro, el SENASA expuso los lineamientos y requisitos establecidos a nivel nacional, mientras que el Consejo Agrario Provincial detalló la normativa provincial que regula el ingreso de animales a Santa Cruz.

En particular, se presentaron los alcances de la Resolución Nº 40/CAP/2026, que establece condiciones sanitarias obligatorias para los ovinos que ingresan desde el norte de la provincia.

Según esta normativa, los animales deben cumplir con dos requisitos fundamentales:

Presentar un certificado oficial de doble baño por inmersión realizado en origen con productos aprobados por SENASA.

Cumplir una cuarentena obligatoria de 24 días en el establecimiento de destino, período durante el cual los animales no pueden mezclarse con el resto de la majada.

Estas medidas buscan minimizar el riesgo de introducción de la enfermedad y garantizar la sanidad de los rodeos ovinos de la provincia.

Excepciones y sanciones por incumplimiento

La única excepción prevista en la normativa corresponde a los animales que ingresen con destino a faena directa y únicamente a plantas habilitadas por el SENASA, siempre que provengan de departamentos declarados libres de sarna ovina por ese organismo.

Actualmente, las cuatro plantas habilitadas en Santa Cruz se encuentran en la ciudad de Río Gallegos. Desde el CAP recordaron además que cualquier ovino que ingrese a la provincia sin cumplir con los requisitos establecidos será devuelto a su lugar de origen. Asimismo, el incumplimiento de la normativa puede derivar en multas tanto para productores como para transportistas.

Los controles de prevención se realizarán en rutas provinciales y nacionalesCa

Estatus sanitario

Santa Cruz se mantiene libre de sarna ovina desde el año 2021, condición que fue reconocida oficialmente por el SENASA en 2023.

Las autoridades provinciales destacaron que este tipo de capacitaciones fortalecen la articulación entre los organismos sanitarios y las fuerzas de seguridad, permitiendo garantizar el cumplimiento de los controles y preservar el estatus sanitario de la provincia, un aspecto clave para el desarrollo de la producción ganadera.