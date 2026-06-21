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En el marco de las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR), la exdiputada nacional Roxana Reyes se acercó este domingo a la Escuela N°1 para emitir su voto y acompañar el desarrollo de la jornada electoral partidaria.

Durante su visita, la legisladora valoró la instancia democrática que atraviesa el radicalismo santacruceño y remarcó la importancia de la renovación de autoridades para el futuro del partido.

“Estamos viviendo un momento democrático del partido. Los partidos políticos son la primera célula donde se discuten las ideas políticas y los planes de gobierno hacia el futuro de la provincia y del país”, expresó a La Opinión Austral.

Reyes explicó que en esta jornada no solo se eligen autoridades para la conducción provincial del partido, sino también convencionales y delegados al Comité Nacional, quienes cumplen un rol clave dentro de la estructura partidaria.

“No solamente hoy se eligen autoridades para el Comité Provincia, sino también convencionales, que integran el máximo órgano del partido, que es la Convención Provincial, y delegados al Comité Nacional”, indicó.

En ese sentido, destacó la participación de los afiliados durante la jornada.

“Renovar autoridades significa poner en funcionamiento y en movimiento al partido. Estamos contentos porque vemos muchísima afluencia de afiliados”, sostuvo.

Respecto a su posicionamiento en la interna, Reyes confirmó su apoyo a la lista Roja y Blanca, encabezada por Leonardo Roquel, al considerar que representa una alternativa con mirada federal y autonomía política.

“Estoy apoyando la lista de Leo Roquel porque creo que representa una mirada federal y la independencia política que hoy necesita el partido”, señaló.

Por otra parte, la diputada aprovechó la oportunidad para referirse al contexto actual de Santa Cruz y planteó la necesidad de construir una dirigencia con independencia y capacidad de respuesta frente a los desafíos que atraviesa la provincia.

“Tenemos que mirar el futuro de Santa Cruz. Hoy la provincia está atravesada por distintos reclamos: no tenemos continuidad educativa, hay una gran crisis en salud, pérdida de puestos de trabajo, falta de desarrollo productivo y un problema muy grande en seguridad”, remarcó.

Finalmente, Reyes dejó una definición contundente sobre el escenario político actual y el rol de quienes ocupan espacios de representación.

“Quienes tenemos representación política y creemos que podemos incidir en la vida política de Santa Cruz debemos trabajar con mucha independencia de cualquier poder de turno para cambiar el rumbo de lo que le está sucediendo a la provincia”, concluyó.