Concluido el Congreso Provincial del PJ Santa Cruz, el referente de “Muchachos Peronistas” sostuvo que “hay que expulsarlos por conducta partidaria, porque no son leales. Es lo mismo que decirles obsecuentes. No, eso no. Uno es consecuente con la gente”.

En esta línea marcó que “el Partido Justicialista no tendría que expulsar a nadie porque nosotros tenemos un partido abierto. El que se quiera ir, que se vaya. Pero hay que revisar por qué se están yendo y hay que trabajar más. Si se están yendo es porque estamos haciendo las cosas mal. Estoy seguro que si estamos haciendo bien las cosas van a volver, pero si los expulsan, no”.

“¿Quiénes son los pseudo dirigentes que tomaron esta decisión?”, insistió en su postura.

“Es una locura esto de la expulsión. Ni Néstor (Kirchner) ni (Juan Domingo) Perón expulsaron a nadie. Nunca. Te desafilian y listo, estás afuera. Y si te vas a otro partido es automática la desafiliación. Si yo me voy a otro partido automáticamente caigo del padrón. ¡Es una locura todo esto! Cuando Estados Unidos le dijo a Cristina (Fernández) que no puede ir más a Estados Unidos, es real. Si tenés una causa, no entrás. Tampoco lo pudo hacer Maradona. Me parece muy poco creativo lo que hizo el PJ“, agregó más adelante en sus declaraciones.

Ulloa volvió a mostrarse preocupado por el proceso de expulsión y aseguró que el espacio “hoy se necesita de todos”.

“Para mí es grave la falta de comprensión y de contención a los afiliados. La expulsión no es el camino. En el peronismo siempre está abierta la puerta, nunca se la cerró a nadie. Están abiertas para irse o para quedarse, pero echarlo, eso no ¿Quién sos vos para echar a los afiliados? Me parece soberbia y falta de comprensión lo que está pasando”, expresó.

Por último, dijo que el PJ Santa Cruz debería tener “comprensión y alegría para que vengan y no cerrar las puertas, pero los echamos desde arriba del balcón: Me parece una barbaridad, me asusta”, cerró.