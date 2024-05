Salida de YPF: Claudio Vidal se reunió con intendentes de Zona Norte para “garantizar los 15.000 puestos de trabajo” El gobernador de Santa Cruz reunió a intendentes y presidentes de comisiones de fomento del norte para analizar las consecuencias de la salida de YPF de los yacimientos que tiene bajo explotación.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo un encuentro este jueves con los intendentes de la Zona Norte de la provincia para analizar en conjunto todos los detalles que tienen que ver con la negociación del retiro de YPF de la explotación de los yacimientos convencionales en Santa Cruz.

En la localidad de Pico Truncado, el gobernador mantuvo el encuentro junto a los intendentes de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; de Pico Truncado, Pablo Anabalón, y de Las Heras, Antonio Carambia, que se sumaron a los comisionados de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga y de Koluel Kaike, Tomás Cabral.

Al término de la reunión, Vidal afirmó que “nuestro objetivo es claro, garantizar los 15.000 puestos de trabajo y asegurar el futuro de nuestra provincia, trabajando juntos, estoy seguro de que lo vamos a lograr”.

YPF anunció que retirará todas sus posiciones de la provincia de Santa Cruz para el 1 de septiembre y está en una dura negociación con el gobierno santacruceño para consensuar los términos de ese retiro.

Días atrás, es de recordar, el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, recordó que “Santa Cruz continúa con su producción, más allá de los vaivenes, del retiro de YPF de la mayoría de Argentina y su focalización en Vaca Muerta, Santa Cruz continúa produciendo”.

Aseguró que “se va a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales y en áreas maduras, tanto en el flanco norte como sur de la provincia”.

La provincia, en este sentido, reclama el pasivo ambiental, la garantía de los puestos de trabajo y la continuidad de la producción.

Es así que, mientras se produce su salida, se le exige a la petrolera de bandera tres cuestiones fundamentales: no decline su producción, no abandone equipos, ni despida trabajadores.

En estos días, en paralelo, se conoció la publicación del conglomerado del Banco Santander, que tendrá a su cargo la comercialización de algunas de esas áreas, publicación que fue suscripta por todas las provincias menos Santa Cruz, que aún continúa negociando las condiciones de esa salida.

En tanto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, declaró durante todos estos meses que el objetivo de la compañía es centrarse en la producción no convencional de la provincia de Neuquén, puntualmente en la formación geológica de Vaca Muerta, por lo cual decidió desestimar sus explotaciones convencionales en el resto de las provincias patagónicas, profundizando su salida de la mencionada Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

En el gobierno provincial, en tanto, ven con optimismo el curso de las negociaciones, ya que dejaron trascender fuentes del gobierno, “YPF no se puede ir en malos términos de la provincia, Santa Cruz tiene mucho futuro con Palermo Aike y tiene un desarrollo no convencional similar al de Neuquén, nadie quiere irse peleado con Santa Cruz, y todos saben que lo que pase de ahora en más acá también va a ser muy importante”, en referencia a la futura explotación del bloque no convencional en el territorio provincial.

Leé más notas de La Opinión Austral