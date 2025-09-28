Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz se luce en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, la muestra más importante de América Latina, que se realiza en La Rural de Buenos Aires del 27 al 30 de septiembre. Con un stand propio, Santa Cruz presenta su diversidad de paisajes, experiencias y destinos, consolidándose como uno de los territorios más atractivos del país.

El stand de Santa Cruz invita a los visitantes a realizar un viaje por sus parques nacionales, glaciares, la cordillera, la estepa, la costa atlántica y el patrimonio arqueológico, con propuestas que abarcan turismo de naturaleza, aventura, gastronomía y producción local.

Además, la propuesta incluye turismo de naturaleza, aventura, gastronomía y producción local, junto a la participación de productores, artesanos y prestadores turísticos de toda la provincia.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial minuto a minuto desde La Rural, de la mano de la periodista Laura Morales, quien compartió todas las novedades y testimonios desde el stand santacruceño.

El análisis periodístico está a cargo de Florencia Golender, mientras que Camila Ferrer Pose se sumó al equipo con la producción audiovisual y cobertura fotográfica, mostrando en imágenes el protagonismo de Santa Cruz en esta gran vidriera turística internacional.

Una presencia articulada entre el sector público y privado

Gracias al apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Santa Cruz reúne en su espacio a actores públicos y privados, mostrando una oferta integral que representa la identidad turística y productiva de la provincia.

“Para nuestra provincia es fundamental participar de este tipo de eventos, que posicionan a nuestros destinos como atractivos y competitivos para el público nacional e internacional”, destacó Rubén Martínez, secretario de Estado de Turismo.

“Estamos acá con una presencia amplia y organizada para contarle al mundo todo lo que Santa Cruz tiene para ofrecer”, agregó.

La delegación santacruceña está encabezada por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, el propio Martínez, la senadora nacional Natalia Gadano y autoridades de la Casa de Santa Cruz. La articulación con intendencias, cámaras empresariales y prestadores turísticos permitió consolidar un espacio unificado de promoción.

“Nuestra provincia reafirma y sube la apuesta cada año, mostrando al público internacional el enorme potencial turístico y productivo que tenemos”, expresó Nadia Ricci.

“Este stand es una ventana al esfuerzo y la creatividad de nuestra gente, y forma parte de la política que impulsa el gobernador Claudio Vidal para diversificar la economía y generar empleo genuino”, concluyó.

Durante los cuatro días de feria, la delegación santacruceña invita al público a descubrir experiencias únicas durante todo el año, reafirmando la imagen de Santa Cruz como destino de excelencia y su compromiso con la promoción turística y la articulación público–privada.