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En el Mes de la Prevención del Suicidio, los indicadores oficiales volvieron a posicionar en el centro del debate una problemática que impacta a familias y comunidades de toda la provincia. El secretario de Políticas de Derechos Humanos de Santa Cruz, Rubén Fernández, analizó las estadísticas, las causas multicausales, el avance de un proyecto de ley provincial de salud mental, la importancia de romper mitos sobre la temática y la agenda institucional de su área en una entrevista con LU12 A680.

Indicadores y diagnóstico

Al evaluar la situación de la provincia respecto a la media nacional, Fernández recordó el comportamiento de los registros a lo largo de los últimos años. “Santa Cruz estaba en el primer nivel en términos de muertes por suicidio en 2009 y hoy estamos en el cuarto lugar”, explicó el funcionario, precisando que a partir de la normativa nacional de 2014 los efectores de salud están obligados a informar cada caso, lo que derivó en un aumento en los registros por mayor notificación.

Las cifras oficiales recientes confirman la magnitud de este escenario. De acuerdo con el último informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, Santa Cruz registró 51 suicidios durante el año 2025, marcando un incremento respecto de las 38 muertes contabilizadas en 2024.

Esta variación representa un aumento interanual del 33,4 por ciento en la jurisdicción provincial. A su vez, la tasa de incidencia ascendió de 12,0 a 16,0 casos cada 100.000 habitantes mayores de 5 años. El comportamiento a nivel nacional mostró una tendencia similar, aunque con una variación porcentual menor: el total del país pasó de 4.249 a 5.209 casos, lo que constituyó un crecimiento del 22,6 por ciento.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 2 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

En este contexto, el secretario remarcó la naturaleza multicausal del fenómeno al señalar que “generalmente en épocas de crisis aumentan los suicidios, pero de fondo también hay otras cuestiones que llevan a tomar una determinación de esas características”. Al respecto, citó los análisis sociológicos de Émile Durkheim sobre el factor económico como variable de peso, e incluyó los condicionantes ambientales del clima patagónico, caracterizados por pocas horas de luz, bajas temperaturas y el encierro prolongado.

Salud mental

Ante esta realidad, la Secretaría trabaja desde hace tres meses junto a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), fundaciones y ONGs en la elaboración de un borrador para crear una Ley Provincial de Salud Mental. Fernández calificó la iniciativa como una herramienta para garantizar derechos, adaptando la normativa a la idiosincrasia santacruceña, caracterizada por la extensión geográfica y las distancias entre localidades.

Asimismo, el funcionario expuso la desigualdad en la distribución de profesionales como uno de los principales desafíos del sistema sanitario local. Detalló que en la Argentina existen cerca de 22.000 psicólogos y 5.000 psiquiatras, de los cuales el 70 por ciento se concentra en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Por esta razón, la propuesta legislativa busca potenciar la mirada comunitaria y social, fortaleciendo las redes territoriales y la relación directa entre efectores de salud y la comunidad.

Daniela Pedone, Pablo Manuel y Rubén Fernández en “La Mañana de LU12”. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Consultado sobre el abordaje social, Fernández enfatizó la necesidad de eliminar prejuicios y estigmas. “Uno de los mitos de antes era no hablar del tema, pero hoy se sabe que es fundamental hablar y facilitar que la persona exprese lo que siente, porque eso no desencadena un suicidio”, afirmó. Añadió que el temor al qué dirán suele ser una de las mayores barreras para buscar ayuda a tiempo.

En cuanto a la asistencia en Río Gallegos, confirmó que el Hospital Regional funciona como nodo central de derivación hacia el Centro de Salud Mental y precisó que el área de atención de crisis se encuentra integrada dentro de la estructura de bienestar emocional de la salud pública.

Por último, Fernández brindó detalles sobre la agenda de Derechos Humanos, anticipando actividades por la conmemoración de la Noche de los Lápices el próximo 16 de septiembre. En articulación con el área de Educación y el Centro Cultural, se proyectan propuestas pedagógicas y un concurso de expresiones artísticas vinculados a los 50 años del golpe cívico-militar, abordando ejes como memoria, verdad y justicia, la Huelga Patagónica, las desapariciones en la provincia y la causa Malvinas.