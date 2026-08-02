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La minería argentina registró exportaciones por USD 4.742 millones durante los primeros seis meses de 2026. La cifra representa un incremento interanual del 74,4%. Santa Cruz se consolidó como el motor principal de este crecimiento al concentrar el 40% de las comercializaciones totales.

Los datos estadísticos oficiales de la Secretaría de Minería en su reporte mensual de datos y análisis del sector. Así se confirmó el rol estratégico del distrito patagónico en la generación de divisas y empleo registrado.

Santa Cruz

En el acumulado semestral, las ventas al exterior del distrito patagónico sumaron USD 1.895 millones, marcando un crecimiento interanual del 98,7% respecto a los USD 954 millones exportados en el mismo período de 2025.

Durante junio, la minería santacruceña alcanzó los USD 309 millones, lo que implicó un aumento del 74,0% frente al mismo mes del año anterior y se convirtió en el nivel más alto de la serie histórica provincial para ese período.

La incidencia de la actividad dentro del comercio exterior de la provincia fue determinante. En el sexto mes del año representó el 91,3% de las ventas totales de la jurisdicción, superando el 85,3% registrado en junio de 2025. En la medición del semestre completo, la minería explicó el 88,8% de las exportaciones santacruceñas, por encima del 81,0% registrado un año atrás.

La canasta exportadora de la provincia se compone en un 99,9% por minerales metalíferos. En la división por productos de la primera mitad del año, el oro constituyó el 85,0% del total despachado, mientras que la plata abarcó el 14,9%, quedando un 0,1% para el resto de los rubros. Durante el desempeño específico del mes de junio, el oro explicó el 77,7% y la plata el 22,2%.

Los principales destinos internacionales de la producción metalífera santacruceña en el semestre fueron Suiza (37,4%), Estados Unidos (29,6%) y Canadá (18,2%), mientras que el 14,7% restante se distribuyó en otros mercados globales.

El rendimiento del complejo exportador provincial está sustentada en la actividad de yacimientos maduros de gran escala como Cerro Negro, Cerro Vanguardia, Cerro Moro, San José y Don Nicolás, junto a otros desarrollos operativos en suelo santacruceño.

A nivel nacional, el sector alcanzó ventas en junio por USD 744 millones, lo que marcó un aumento interanual del 54,6%. Un grupo de cinco provincias explicó el 97,7% de los despachos mensuales y el 98,3% del acumulado de la primera mitad de 2026. En estas jurisdicciones, la minería representó en promedio el 85,5% del total de sus exportaciones generales entre enero y junio.

Cu yo

San Juan se ubicó como la segunda provincia exportadora con USD 1.083 millones acumulados en el semestre y una suba del 12,2% interanual. La minería aportó el 88,4% del comercio exterior sanjuanino, sostenida principalmente por el proyecto Veladero y la producción de oro, que representó el 97,8% de sus envíos, orientados en un 69,9% hacia Suiza y un 24,7% hacia India.

Por su parte, la región del NOA aportó USD 1.683 millones en los primeros seis meses, experimentando una expansión interanual del 121,7% impulsada por mayores volúmenes y la suba de cotizaciones del litio. Dentro de este bloque, Jujuy sumó USD 825 millones (17,4% nacional), impulsado por la producción de Cauchari-Olaroz, Salar de Olaroz y Chinchillas-Pirquitas. Salta generó USD 501 millones (10,6% nacional) mediante yacimientos como Lindero y Centenario-Ratones. Catamarca aportó USD 357 millones (7,5% nacional), apoyada en la operación de Fenix, 3Q y Farallón Negro, registrando la mayor dependencia minera del país, al representar la actividad el 95,9% de sus exportaciones totales. En conjunto, el NOA destinó el 68,6% de sus ventas externas a China, con un perfil concentrado en un 65,1% en litio y un 32,1% en minerales metalíferos.