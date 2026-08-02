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El oficialismo volverá a poner en marcha su agenda legislativa en el Senado durante la primera semana de agosto con dos proyectos considerados estratégicos por el Gobierno de Javier Milei: la Ley de Propiedad Privada, que elimina las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de inversores extranjeros, y el denominado Súper RIGI, un régimen de incentivos destinado a captar mega inversiones en sectores de alta tecnología.

La Libertad Avanza convocó a una sesión para el próximo jueves al mediodía con el objetivo de aprobar la iniciativa sobre propiedad privada, mientras que el miércoles buscará avanzar con el dictamen del Súper RIGI en un plenario de comisiones.

El oficialismo apuesta a reunir los votos para aprobar la Ley de Tierras

Será el quinto intento del bloque oficialista, presidido por Patricia Bullrich, para convertir en ley el proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La iniciativa tiene como punto central la eliminación de las restricciones vigentes para que empresarios extranjeros puedan adquirir tierras rurales en la Argentina.

No obstante, el proyecto mantiene limitaciones para impedir la compra de inmuebles rurales por parte de Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, salvo que exista autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, las adquisiciones de tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera también deberán contar con la aprobación de ambas jurisdicciones.

Uno de los cambios incorporados durante el debate elimina el mecanismo de “silencio administrativo”. De esta manera, si las autoridades nacionales o provinciales no responden dentro de un plazo determinado, la operación no quedará aprobada automáticamente.

Reunión con aliados para garantizar el quórum

Aunque en el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios, el Gobierno mantendrá una reunión con los bloques aliados el miércoles 5 de agosto para asegurar el respaldo y evitar sorpresas durante la sesión.

En la Casa Rosada también consideran favorable que la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá el debate, ya que estará a cargo del Poder Ejecutivo. En su lugar conducirá la sesión el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, lo que evitaría la necesidad de un eventual voto de desempate.

La iniciativa llegó al recinto luego de que el Gobierno lograra unificar criterios entre Patricia Bullrich y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien había expresado diferencias con modificaciones incorporadas en una de las últimas versiones del proyecto.

Bullrich y Sturzenegger en el Senado. Foto: Agencia Noticias Argentinas/ Presidencia.

El Súper RIGI comienza su recorrido en el Senado

En paralelo, el miércoles a las 15.30 se reunirá el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General para iniciar el tratamiento del proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y representa una de las principales apuestas económicas del Gobierno para atraer inversiones por miles de millones de dólares en actividades vinculadas a la innovación tecnológica.

En La Libertad Avanza confían en conseguir el respaldo de los bloques aliados para firmar el dictamen y llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes con la intención de convertirlo en ley.

Qué es el Súper RIGI y qué sectores alcanzará

El Súper RIGI fue diseñado por el Ministerio de Economía para fomentar inversiones en industrias de frontera tecnológica mediante beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios.

El régimen estará orientado a proyectos vinculados con actividades que aún no tienen desarrollo masivo en la Argentina o que permanecen en etapa experimental.

Entre los sectores alcanzados figuran:

Industrialización de minerales críticos como litio y uranio.

Biotecnología.

Producción de baterías.

Hidrógeno verde.

Vehículos eléctricos.

Fabricación de turbinas eólicas y paneles solares.

Reactores nucleares pequeños y medianos.

Industria de semiconductores.

Inteligencia artificial.

Para acceder a los beneficios, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas por 1.000 millones de dólares, un piso muy superior a los 200 millones exigidos por el RIGI original.

Agenda legislativa para agosto

La reactivación de la actividad parlamentaria también incluirá el tratamiento de los proyectos sobre Sociedades, Zonas Frías y Salud Mental, mientras el oficialismo espera que la Cámara de Diputados avance con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma de la ley de Inocencia Fiscal.

Además, el Gobierno proyecta retomar durante septiembre el debate sobre la reforma electoral y avanzar con la designación de jueces, aunque las negociaciones con los bloques dialoguistas continúan abiertas, especialmente por las diferencias en torno al futuro de las PASO.