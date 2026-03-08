Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las exportaciones de minerales de Argentina totalizaron USD 812 millones en enero de 2026, informó la Secretaría de Minería de la Nación. Este monto significó el “12,1% de las comercializaciones totales del país en dicho período”. Así, el valor implicó un incremento interanual del 82,1%.

La cifra se sitúa 168,4% por encima del nivel promedio registrado entre 2010 y 2025 para un enero. Los datos confirman un récord histórico para el sector, se informó desde el Gobierno nacional. Se superó el nivel de enero de 2025, cuando las exportaciones fueron de USD 446 millones.

Desempeño por mineral

Los metalíferos (oro y plata) sumaron USD 707 millones del total vendido por Argentina. Esta categoría representó el 87,0% de las ventas mineras totales del mes. “El rubro registró un aumento interanual del 86,8% en comparación con enero de 2025″, se indicó.

El oro destacó con una participación de USD 581 millones, equivalentes al 71% del total exportado por el sector. El valor de las ventas de este metal creció un 70,6% interanual, lo que representa USD 240 millones más que en 2025. El alza se explica por el aumento en los precios internacionales del metal.

La plata alcanzó los USD 116 millones, representando el 14% del total. Las “comercializaciones de este mineral subieron un 227,0% interanual, sumando USD 80 millones”. Responde a un incremento del 85% en los volúmenes exportados y a la suba de los precios internacionales. Otros minerales metalíferos, principalmente el plomo, explicaron USD 10 millones (1,3% del total).

Nación señaló en su último informe que “cinco provincias explicaron el 98,9% del total exportado por la minería en enero: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta. En este conjunto de distritos, la minería representó el 87,3% de sus exportaciones totales”.

Los precios del oro y la plata empujan las exportaciones.

La participación de la minería en las ventas al exterior de cada provincia se desglosó de la siguiente manera:

Catamarca: 95,6%

San Juan: 94,9%

Santa Cruz: 89,9%

Jujuy: 81,6%

Salta: 52,4%

Récord en Santa Cruz

En Santa Cruz, las exportaciones mineras alcanzaron los USD 400 millones en enero. La cifra representa un incremento del 169,6% respecto al mismo mes de 2025. Es el nivel más alto registrado en la provincia para este mes desde que se tiene registro oficial.

La minería explicó el 89,9% de las ventas al exterior de la provincia durante el mes analizado. En enero de 2025, la participación había sido del 91,1%, con exportaciones de minerales por USD 148 millones.

La canasta exportadora santacruceña estuvo compuesta en un 99,9% por minerales metalíferos. El oro representó el 79,3% de la producción enviada al exterior. La plata constituyó el 20,6% restante de las ventas provinciales.