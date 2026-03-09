Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, inició este lunes su agenda oficial en la ciudad de Nueva York en el marco de Argentina Week 2026, un encuentro internacional que reúne a autoridades nacionales, gobernadores, empresarios y referentes del mundo financiero con el objetivo de mostrar las oportunidades de inversión que ofrece el país.

Durante la primera jornada, el mandatario santacruceño participó de un evento organizado por Amazon Web Services (AWS) titulado “IA: redefiniendo la competitividad económica”, un espacio de debate que convocó a líderes del sector tecnológico, funcionarios gubernamentales y representantes del ámbito empresarial para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la economía global.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de Jujuy, Carlos Sadir, en Amazon, en el marco de la Argentina Week.

La participación de Vidal en este foro forma parte de una estrategia de posicionamiento internacional de Santa Cruz, orientada a mostrar el potencial productivo de la provincia y atraer inversiones en sectores estratégicos.

Santa Cruz busca posicionarse ante inversores internacionales

En el marco de los distintos encuentros que integran Argentina Week, el gobernador expone ante referentes del mundo económico y tecnológico las fortalezas productivas de Santa Cruz, con foco en los recursos naturales, la experiencia de la provincia en actividades extractivas y energéticas y las oportunidades de crecimiento que ofrece su matriz productiva.

El gobernador de Raúl Jalil de Catamarca, Raul Jalil, junto a su par de Salta, Gustavo Sáenz, reunidos con oros gobernadores argentinos en el Argentina Week en Nueva York.

Entre los sectores que se presentan ante la comunidad inversora internacional se destacan la minería, la energía y el desarrollo industrial, actividades que forman parte de la estructura económica santacruceña y que concentran gran parte de las oportunidades de expansión productiva.

Yacimiento de uranio en Las Heras, Santa Cruz.

La presencia de Vidal en Nueva York apunta a generar vínculos con empresas y fondos de inversión que puedan impulsar proyectos de desarrollo en la provincia y ampliar la generación de empleo en el territorio.

Un foro clave para promover inversiones en Argentina

Argentina Week es considerado uno de los espacios más importantes de promoción económica del país en el exterior, ya que reúne a más de 300 líderes empresariales globales, incluidos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión interesados en distintos sectores estratégicos.

El evento se desarrolla entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York y cuenta con la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector privado que buscan presentar las oportunidades de desarrollo económico de Argentina.

De espaldas, el gobernador Caludio Vidal conversa con otros mandatarios provinciales en las oficinas de AWS.

La agenda incluye paneles sobre energía, minería, agroindustria, economía del conocimiento, innovación tecnológica y comercio internacional, además de encuentros de networking con empresas y organismos financieros.

Entre los participantes se encuentra el presidente de la Nación, Javier Milei, junto a ministros del gabinete nacional, ejecutivos de compañías globales y empresarios argentinos que integran distintos sectores productivos.

Paneles con gobernadores y sectores estratégicos

Uno de los momentos centrales del evento se desarrollará el 12 de marzo, cuando los gobernadores participen de paneles sectoriales destinados a presentar oportunidades de inversión en sus provincias.

En ese contexto, Claudio Vidal integrará el panel dedicado a energía, petróleo y gas, junto a los mandatarios Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Claudio Vidal de Santa Cruz y Carlos Sadir de Jujuy en reunión de gobernadores argentinos en Nueva York.

Durante ese encuentro, los gobernadores expondrán sobre el desarrollo de Vaca Muerta, la infraestructura energética, las energías renovables y las oportunidades de exportación de recursos naturales.

Además, otros mandatarios participarán del panel dedicado a minería y minerales críticos, donde se analizarán proyectos vinculados al litio, cobre, oro y plata, sectores que concentran un creciente interés por parte de inversores internacionales.

La minería de Santa Cruz, uno de los ejes de la exposición

Dentro de la agenda del evento, el gobernador santacruceño también presentará el potencial minero de la provincia, especialmente el desarrollo del Macizo del Deseado, considerado uno de los distritos más importantes de la Argentina en la producción de oro y plata.

Santa Cruz cuenta con una larga trayectoria en la actividad minera y concentra varios proyectos productivos que forman parte de la cadena exportadora del país.

En ese sentido, Vidal busca mostrar ante la comunidad empresarial internacional las condiciones geológicas, productivas y de infraestructura que posicionan a la provincia como un territorio atractivo para nuevas inversiones en el sector.

La agenda completa de Argentina Week en Nueva York

El encuentro comenzó el lunes 9 de marzo con una recepción de bienvenida en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó las palabras iniciales ante funcionarios, empresarios e invitados internacionales.

La agenda continua el martes 10 de marzo en la Torre de JPMorgan, donde el CEO global de la entidad, Jamie Dimon, presentó al presidente Javier Milei. Durante esa jornada también se realizaron exposiciones del canciller Pablo Quirno, del embajador argentino en Estados Unidos Alec Oxenford y del embajador estadounidense en Argentina Peter Lamelas, además de paneles sobre geopolítica, innovación, salud, minería y cooperación económica entre ambos países.

Ese día también participaron ejecutivos de compañías globales como Dow, Baker Hughes, Pfizer, Johnson & Johnson y Merck, junto a representantes del sector tecnológico y del ecosistema emprendedor.

El miércoles 11 de marzo, las actividades se trasladarán al Bank of America, donde el ministro de Economía Luis Caputo encabezará uno de los principales paneles sobre el panorama macroeconómico argentino y el mercado de capitales.

La jornada incluirá además debates sobre tecnología, sistema financiero, agroindustria y energía, con la participación de referentes empresariales como Martín Migoya (Globant), Ariel Szarfstejn (Mercado Libre), Juan Parma (Banco Macro), Gustavo Manríquez (Banco Supervielle), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Horacio Marín (YPF).

El evento concluirá con una recepción organizada por AmCham en Times Square, donde se entregarán reconocimientos a empresarios del sector privado argentino y estadounidense y menciones especiales a los denominados “RIGI Champions”.

Finalmente, el jueves 12 de marzo se desarrollarán paneles sectoriales con gobernadores argentinos, organizados por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en los que se analizarán oportunidades de inversión en minería, energía, agroindustria y economías regionales.