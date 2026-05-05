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La provincia de Santa Cruz avanza en una estrategia integral para fortalecer el sistema sanitario con eje en la transparencia, la eficiencia y el acceso equitativo a la salud pública. En ese marco, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, destacó una serie de medidas que incluyen la incorporación de tecnología médica, la inversión en infraestructura y la implementación de políticas alimentarias y preventivas.

Las iniciativas, impulsadas por la gestión del gobernador Claudio Vidal, buscan dar respuesta a demandas históricas de la población, especialmente en localidades del interior, donde el acceso a servicios de salud ha representado un desafío constante.

Descentralización y tecnología sanitaria

Uno de los principales avances señalados por la funcionaria fue la puesta en marcha de un tomógrafo en la localidad de Río Turbio. Este equipamiento, que demandó una inversión de aproximadamente un millón y medio de dólares, junto a otros 500 millones de pesos destinados a infraestructura técnica, permitirá mejorar significativamente la capacidad de diagnóstico en la región.

El tomógrafo mejora la capacidad técnica del nosocomio.

La ministra explicó que esta incorporación representa un cambio estructural en el sistema sanitario provincial, ya que evita que los pacientes deban trasladarse a Río Gallegos para realizar estudios programados. “Lo más importante es que se evita que la sociedad tenga que viajar cientos de kilómetros por un estudio simple”, sostuvo.

Además, remarcó que esta medida no solo mejora la accesibilidad, sino que también reduce riesgos asociados a los traslados, especialmente en un contexto marcado por condiciones climáticas adversas. En ese sentido, subrayó que evitar que pacientes y profesionales deban viajar en ambulancia por rutas extensas es una prioridad en términos de seguridad.

Soberanía alimentaria y control sanitario

En paralelo a la inversión tecnológica, el Ministerio de Salud y Ambiente avanza en políticas vinculadas a la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de los controles sanitarios. En este contexto, se confirmó la adquisición de 60.000 kilos de leche fortificada, enriquecida con hierro y vitamina C, y con certificación libre de TACC.

Según detalló Ross, ya comenzó la distribución de una primera partida de 20.000 kilos, que será destinada a distintos puntos de la provincia. Esta medida busca garantizar el acceso a alimentos esenciales para la población más vulnerable, especialmente niños y mujeres embarazadas.

La ministra vinculó esta política con el cumplimiento de los controles de salud obligatorios, como el seguimiento del niño sano y el calendario de vacunación. De esta manera, se apunta a fortalecer la prevención y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan, a través de los centros de salud distribuidos en todo el territorio santacruceño.

Abordaje integral de la salud mental

Otro de los ejes destacados por la cartera sanitaria es el fortalecimiento de las políticas de salud mental y el abordaje de consumos problemáticos. En este marco, el Ministerio otorgó interés ministerial a las jornadas que se desarrollan en Cañadón Seco, orientadas a generar espacios de reflexión y acción sobre estas problemáticas.

Ross señaló que aún persiste un fuerte estigma en torno a las adicciones, lo que dificulta su comprensión y tratamiento. En ese sentido, destacó la importancia de abordar nuevas problemáticas emergentes, como el uso excesivo de redes sociales y el juego.

La funcionaria remarcó que el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo resulta fundamental para actualizar los marcos normativos vigentes y dar respuestas más efectivas a estas situaciones. Asimismo, subrayó la necesidad de integrar distintos enfoques para construir políticas públicas que contemplen la complejidad de la salud mental en la actualidad.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 29 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Un sistema sanitario más accesible y eficiente

Las acciones impulsadas por el Gobierno provincial reflejan una estrategia orientada a mejorar la calidad de vida de la población, mediante un sistema de salud más accesible, descentralizado y enfocado en la prevención.

La incorporación de tecnología médica, la inversión en infraestructura y la implementación de políticas alimentarias y de salud mental configuran un abordaje integral que busca responder a las necesidades actuales de la comunidad santacruceña, en un contexto económico desafiante.