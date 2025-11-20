Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes el gobernador Claudio Vidal confirmó, desde El Calafate, el adelanto de La Opinión Austral que había informado que se iba a firmar la declaración climática luego del temporal de viento, que causó daños en varias localidades de Santa Cruz.

“El clima no nos jugó una buena pasada, y la emergencia climática nos golpeó fuerte”, afirmó Vidal en esa oportunidad y destacó el trabajo de los equipos del COE (Comité de Operaciones de Emergencia) provincial, autoridades locales, organismos estatales y Fuerzas Armadas. “El esfuerzo de los trabajadores provinciales y municipales en una situación así es enorme”, agregó. Vidal confirmó que la provincia gestionó la asistencia ante el Gobierno nacional. “Estamos gestionando ayuda porque los daños han sido importantes”, señaló.

Los detalles

Este jueves, el decreto fue publicado en el Boletín Oficial y sostiene que se declara en estado de emergencia climática a todo el territorio de la provincia de Santa Cruz por el plazo de 30 días.

“Resultan de público y notorio conocimiento las alertas tempranas de eventos extraordinarios relacionados con violentos temporales que azotan la región sur de nuestro país, estableciéndose para la zona de Santa Cruz alertas rojas y naranja por lluvias y vientos de gran intensidad para los diferentes sectores de nuestra provincia”, indica el instrumento legal.

Personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado trabajó en la colocación de un poste de madera que fue derribado por el viento en calles Don Eusebio Hilero y Néstor Osvaldo Forlón. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Asimismo, sostuvieron que si bien los hechos descriptos resultan frecuentes en esta época del año, “la magnitud del evento actual llevó al gobierno provincial a adoptar de manera urgente distintas medidas preventivas relacionadas a la suspensión de clases en todas las escuelas provinciales, restringiéndose la circulación en rutas nacionales y provinciales, activándose protocolos especiales en salud, seguridad y trabajo estatal para reducir riesgos sobre la población”.

Yakisa, Barracuda y Alborada, las embarcaciones de la flota artesanal hundidas por el temporal de viento.

También añadieron que el fenómeno descripto, además de generar grandes inconvenientes, produjo numerosos daños de carácter irremediables en los bienes de la población, así como consecuencias irreparables y gravosas en la economía de nuestra provincia.

Las consecuencias

Más adelante, el decreto sostiene que no se puede soslayar que el evento climático fue de carácter extraordinario y catastrófico, registrándose ráfagas de viento continuas de hasta 120/150 km por hora, fenómeno que ha tenido una duración de varios días consecutivos. Y que, por otro lado, tuvo una implicancia negativa sobre la transitabilidad de las rutas.

El COE en los techos de los reconocidos departamentos de Río Gallegos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Incluso, la provincia informó que según surge de datos preliminares, se ocasionaron diversos daños generales y transversales en la infraestructura social, como el hundimiento de embarcaciones, destrucción de casas, voladuras de techos, caídas de postes, perdidas de cables de red de energía y demás daños de diferentes dimensiones, que se verificaron con mayor intensidad en la zona norte de la Provincia, los cuales todavía no pueden ser mensurados atentos a su magnitud.

Personal de Protección Civil subido a los techos para arreglar los daños en la zona norte.

“La contingencia climática ha llegado al día de la fecha a una cantidad aproximada de un mil cuatrocientas (1.400) intervenciones de todas las áreas afectadas a la atención del gravoso acontecimiento”, sostiene el decreto. En ese orden, y con la finalidad de paliar el impacto sanitario, económico, social y todas aquellas otras consecuencias adversas derivadas del fenómeno climático aludido, “resulta pertinente disponer las acciones tendientes a preservar en forma inmediata, la salud pública, la producción, circulación de los ciudadanos y el medio ambiente, todo ello, de acuerdo a las expresas facultades concedidas en la Ley Nº 3127”, se afirma.

El viento hizo colapsar una vivienda en Puerto San Julián. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Luego el decreto enumera las acciones que podrán llevar adelante diferentes organismos del Estado como Servicios Públicos, Vialidad Provincia, el ministerio de Salud, el Consejo Agrario Provincial, el ministerio de Desarrollo Social, entre otros, quienes fueron convocados para mitigar los efectos y causas del temporal. Finalmente, se giró a la Cámara de Diputados de la Provincia, a los fines de su ratificación e intervención pertinente.