El Gobierno de Santa Cruz giró a la Legislatura provincial el Presupuesto provincial para el próximo año y esta semana comenzaría el debate parlamentario.

La ley enviada a la Cámara de Diputados, a simple vista, muestra crecimiento en ingresos, gastos y remuneraciones, y un déficit financiero que es muy superior al del año anterior.

Pero cuando esos valores se comparan con el Presupuesto 2023 actualizado por inflación, surge una lectura completamente distinta: Es que en términos reales, la masa de recursos y erogaciones de la Provincia se contrajo, y explica, en gran parte, la situación fiscal.

En términos reales, el presupuesto 2023 equivaldría hoy a $4,4 billones, mientras que el de 2026 será 3,3 billones. Lo que marca dicha retracción del 25%.

Esto significa que, en la práctica, el Gobierno de Claudio Vidal enfrenta un Presupuesto 2026 más chico en términos de ingresos que el último año de gestión de Alicia Kirchner.

Los cambios de las variables entre 2023 y 2026

Al comparar entre ambos presupuestos ajustados a pesos constantes de noviembre de 2025 se observa que:

Los ingresos corrientes reales caen un 29% respecto de 2023.

caen un respecto de 2023. Los gastos corrientes reales caen un 14% .

caen un . El gasto en personal actualizado por inflación disminuyó de $1,65 billones a $1,43 billones . Lo que implica una caída en términos reales de un 13%.

a . Lo que implica una En tanto las prestaciones sociales, crecieron en forma real en estos tres años, 29% , pasando de $613,4 millones a $791,4 millones

en estos tres años, , pasando de a De esta forma, el resultado financiero pasa de un déficit de equivalente de $37 mil millones reales en 2023 a un déficit de $339 mil millones en 2026.

La conclusión: la Provincia operará en 2026 con menos poder real de gasto y menos recursos genuinos.

Cómo se hizo el cálculo real

El Presupuesto 2023 fue actualizado con el índice acumulado de inflación del período noviembre 2022 – noviembre 2025, equivalente a 833,63%, lo que implica multiplicar cada partida de 2023 por un factor de 9,3363 para obtener su valor comparable al poder adquisitivo vigente al momento de formular el Presupuesto 2026.

De ese modo, partidas que nominalmente parecían menores en 2023 se transforman en montos reales muy superiores a los previstos para 2026. El resultado es inequívoco: el Estado provincial dispondrá de menos recursos reales por cada peso presupuestado en 2026 que en 2023.

La partida de Seguridad Social tiene mayor peso en el Presupuesto Provincial.

Un Estado menos financiado

A partir del análisis de los montos actualizados versus la realidad que encierra el próximo presupuesto, emergen del análisis tres puntos centrales:

1. Un Presupuesto contractivo en términos reales: La Provincia tendrá menos recursos y menor gasto operativo real que en 2023, aun cuando en la planilla nominal figure lo contrario.

2. Ingresos reales caen más que gastos reales: La estructura fiscal queda tensionada: la recaudación y las transferencias nacionales proyectadas no acompañan el ritmo de las erogaciones, aun con recortes reales en varios rubros.

3. La retracción fiscal: La transición del nivel del déficit primario y financiero en los últimos tres años, sobresale en el Presupuesto 2026, producto de una masa presupuestaria, claramente más chica.

El desafío del déficit estructural

El análisis real del Presupuesto 2026 de Santa Cruz revela un escenario distinto al sugerido por los montos nominales: lejos de expandirse, el gasto provincial se ajusta en términos reales, pero lo hace de modo insuficiente frente al retroceso aún mayor de los ingresos.

Eso genera un déficit creciente que, de no mediar políticas activas que lo reviertan, condicionará la política salarial, la sostenibilidad de la seguridad social y la capacidad del Estado para sostener servicios y obras.

El debate legislativo

Esta semana, comienza el período de extensión de las sesiones ordinaras. Los legisladores deberán analizar con profundidad la norma elevada por el Gobierno provincial. Ya desde el bloque de Unión por la Patria, expresaron su preocupación por el déficit.

La diputada Agustina Mora anticipó que se pedirá al equipo económico, que se espera concurra a la Legislatura en los próxmos días, “información precisa para asegurar previsibilidad y estabilidad institucional“, marcó.

De acuerdo con la legisladora, esperan que la ministra de Economía, Marilina Jaramillo y su equipo “expliquen como se llegó a este déficit, los criterios de proyección y el destino del financiamiento solicitado”.

Luego de las explicaciones, la discusión legislativa deberá considerar no sólo los números nominales, sino sobre todo la realidad económica detrás de ellos.

“Con todos los sectores”

El diputado Pedro Muñoz, de la Coalición Cívida-ARI, habló con LU12 AM680 sobre lapresentación del Presupuesto y el análisis en la Cámara de Diputados, también poniendo énfasis en la elevación del déficit proyectado.

“Algunos cargan las tintas en las cuestiones macro, que tiene que ver con lo que sucede a nivel nacional, el impacto de cuestiones de las cuales dependemos, y otros con un análisis respecto a cuáles fueron los factores propios que derivaron en esta situación”.

“Espero que tal cual como ocurrió en el año en el anterior, esté presente el equipo económico, pero que también se abra un debate serio de todos los actores, porque si esta es la proyección, va a requerir el diálogo político pero sin dejar afuera a nadie”, bregó el diputado provincial.

Mientras tanto, consultados por La Opinión Austral, legisladores del oficialismo prefieren la “cautela y esperar a que comience el debate.”