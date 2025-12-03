Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Minutos antes del comienzo de la jura de diputados nacionales, el bloque Provincias Unidas presentó su nómina de integrantes. La bancada conformada por la alianza de gobernadores tendrá 18 miembros. Pero la sorpresa fue que el santacruceño José Luis Garrido no es uno de ellos.

La alianza política primero y electoral después, que integraron los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; Carlos Sadir, de Jujuy; y Claudio Vidal, de Santa Cruz, se cristalizó en la nueva Cámara de Diputados aunque con algunas bajas.

En principio, antes de los resultados electorales, se estimaba que el correntino Gustavo Valdés se sumaría al grupo de gobernadores y sus legisladores al bloque.

Finalmente no sólo Valdés no se sumó, sino que tampoco figura en el listado de 18 integrantes comunicado a la Presidencia de la Cámara Baja, el diputado de Por Santa Cruz, José Luis Garrido, quién se mantendrá como bloque unipersonal.

Los integrantes

De esta forma, el listado de los 18 miembros del bloque de Provincias Unidas son: Juan Schiaretti, Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Sergio Capozzi, Mariela Coletta, Pablo Farias, Pablo Juliano, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Martin Lousteau, José Núñez, Esteban Paulón, Jorge Rizzotti, Gisela Scaglia, Alejandra Torres y María Inés Zigaran.

El bloque estará conducido por la santafesina y ex vicegobernadora de esa provincia: Gisela Scaglia

Interbloque “Unidos”

Garrido tampoco, por el momento, formará parte del interbloque “Unidos”, que también se integró este miércoles. Es que tanto Provincias Unidas, como los bloques Encuentro Federal y el de la Coalición Cívica ARI, resolvieron conformar este nuevo interbloque, llegando así a los 22 diputados. Esto le fue comunicado formalmente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

El mismo surgió, según dijeron sus integrantes, en respuesta a la necesidad de coordinar fuerzas y negociar con la bancada de La Libertad Avanza, que requiere apoyo externo para avanzar con su agenda legislativa.

La nota de conformación fue firmada por los referentes de las bancadas: Gisela Scaglia, por Provincias Unidas, Miguel Ángel Pichetto, por Encuentro Federal y Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica. E

Garrido apoyó a Menem como presidente del Cuerpo

Posterior a la jura de los nuevos integrantes de la Cámara Baja, se procedió a elegir las autoridades del Cuerpo, recibiendo un amplio apoyo la figura de Martín Menem para continuar en la Presidencia.

Entre las expresiones de apoyo estuvo la del diputado santacruceño José Luis Garrido. “Desde el bloque Por Santa Cruz, vamos a acompañar lo propuesto por el presidente del bloque de La Libertad Avanza (Gabriel) Bornoroni“.

Y acotó: “pero también teniendo en cuenta que, como lo hicimos estos dos años, acompañar todas aquellas iniciativas que consideremos buenas para la Argentina y en el caso particular para Santa Cruz y tratando de discutir las diferencias buscando construir acuerdos y consensos que hagan una mejor calidad de vida para todos los argentinos”