Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de una política de fortalecimiento del control energético, el Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, intensificó las auditorías en los sistemas de medición fiscal de gas, venteos y unidades LACT (Lease Automatic Custody Transfer) en las cuencas Austral y del Golfo San Jorge.

Las tareas, que se realizan en conjunto con especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede Bahía Blanca, apuntan a verificar la trazabilidad y confiabilidad de los datos fiscales, asegurando que las empresas operadoras cumplan con los estándares técnicos establecidos por la normativa nacional vigente.

Los inspectores del Ministerio de Energía junto a profesionales de la UTN-Bahía Blanca realizaron los controles.

Control sobre la producción y transparencia en los datos fiscales

Las inspecciones recientes se concentraron en los yacimientos operados por Compañía General de Combustibles (CGC), donde se evaluó el funcionamiento de los puntos de medición fiscal, los sistemas de venteo y las unidades LACT, encargadas de registrar los volúmenes de hidrocarburos producidos, transportados o comercializados.

Según explicaron desde la Secretaría de Hidrocarburos, estas verificaciones tienen como propósito asegurar la correspondencia entre los volúmenes medidos y los efectivamente declarados ante los organismos fiscales y regulatorios, garantizando transparencia en la información que respalda la liquidación de regalías y tributos energéticos.

Cumplimiento de la Resolución Nacional 557/2022

Las auditorías se enmarcan en el cumplimiento de la Resolución N° 557/2022 de la Secretaría de Energía de la Nación, que aprueba el Reglamento Técnico de Medición de Hidrocarburos. Esta normativa establece las especificaciones que deben cumplir los sistemas de medición, transmisión y control de volúmenes y calidad del gas y el petróleo, desde la extracción hasta el punto de entrega o exportación.

Entre otros aspectos, la Resolución fija exigencias vinculadas a:

Calibración y mantenimiento periódico de los instrumentos de medición.

de los instrumentos de medición. Certificación de trazabilidad metrológica , garantizando precisión en los registros.

, garantizando precisión en los registros. Implementación de procedimientos normalizados para la toma y análisis de muestras.

para la toma y análisis de muestras. Transparencia en la transmisión de datos, evitando discrepancias entre operadoras y organismos de control.

De este modo, Santa Cruz se posiciona como una de las provincias que ha avanzado con mayor rapidez en la implementación plena de la normativa nacional, fortaleciendo su capacidad técnica y su rol fiscalizador sobre la actividad hidrocarburífera.

La medición del fluído es vital para la certeza de la producción y regalías.

Una estrategia para fortalecer la soberanía energética provincial

El secretario de Estado de Hidrocarburos destacó que las auditorías “permiten verificar el cumplimiento de los procedimientos técnicos establecidos, fortaleciendo la confiabilidad de los sistemas de medición y garantizando una administración eficiente de los recursos energéticos de la provincia”.

Además, subrayó que los resultados de estas inspecciones no solo sirven para asegurar el cobro justo de regalías provinciales, sino también para prevenir pérdidas o desviaciones de gas y petróleo no registradas.

“Controlar con precisión cuánto se produce y se comercializa en cada punto del sistema energético es clave para resguardar los intereses de Santa Cruz y mejorar la transparencia de la cadena productiva”, afirmaron desde la cartera energética.

Próximas etapas del plan de auditoría

Las inspecciones continuarán en los próximos meses en diferentes yacimientos de la Cuenca Austral, operados por otras compañías del sector, con el objetivo de completar el relevamiento integral antes de fin de año.

La Secretaría de Hidrocarburos anticipó que los informes técnicos elaborados junto a la UTN servirán de base para modernizar el sistema provincial de control de producción y fiscalización, integrando los datos en una plataforma digital unificada que permitirá un monitoreo en tiempo real.

Un paso clave hacia una gestión energética moderna

Con estas acciones, Santa Cruz avanza hacia un modelo de gestión energética basado en evidencia técnica, transparencia y sustentabilidad, que no solo cumple con los estándares nacionales, sino que consolida el liderazgo provincial en la administración de recursos estratégicos.

La iniciativa se inscribe dentro del plan de modernización del sistema energético santacruceño, que incluye auditorías ambientales, mejora de la infraestructura logística y el fortalecimiento de la articulación entre Estado, universidades y sector privado.