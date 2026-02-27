Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS) se refirió al fallo de la Justicia Federal, que se dio a conocer este viernes, mediante el cual se declara la inaplicabilidad en Santa Cruz de la resolución de SENASA que autorizaba el ingreso de carne con hueso.

“Nosotros veníamos diciendo que se había puesto en riesgo la sanidad de la producción patagónica. Creo que se hizo un excelente trabajo y una excelente defensa de la posición que nos asistía por derecho. No nos podemos llenar la boca de lo lindo que es la Patagonia, lo inmensa, lo ecológica que es y después, siendo una región libre sin vacunación haber producido este choque”, manifestó Jamieson en diálogo con La Opinión Austral.

Recordó que “no es la carne con hueso sino poner en riesgo nuestra producción que es el cordero y la posibilidad de exportarlo con hueso”.

“A través de la federación y de los consejos de los abogados, creo haber hecho una excelente defensa, mostrar el derecho que no asistía y en esta instancia la justicia nos ha dado la razón”, acotó.

A media mañana de este viernes, tras conocer la resolución, desde la FIAS la comunicaron con “la satisfacción del deber cumplido, por parte de la federación, de haber tenido el logro que se obtuvo”.