Este miércoles, se realizó la sesión preparatoria para el traspaso de mando en el Concejo Deliberante de Río Gallegos. Con la presencia de los ediles actuales y electos, el cuerpo legislativo municipal oficializó el ingreso de los nuevos concejales.

Antes de la asunción de los concejales electos, los ediles salientes tomaron la palabra y uno a uno se despidieron de la función.

Por último, tomó la palabra la actual presidenta del Concejo Deliberante, Paola Costa, quién dedicó su discurso al equipo de trabajo, a sus pares y a su familia.

“Estoy muy emocionada de poder terminar mi mando. Quiero agradecer a todo el personal del Concejo. Fue el único en Santa Cruz que en la pandemia que no cerró sus puertas. La verdad que pasamos muchas cosas, nos tocó asumir la presidencia en un momento muy difícil, pero gracias a mis pares, a mi equipo de trabajo y a todos, fue que pudimos salir adelante“, recordó Costa.

En esa línea, aseguró que el Concejo “es la caja de resonancia, donde vienen los vecinos por cualquier problemática”.

“Quiero agradecer a mi equipo porque buscábamos y tocamos todas las puertas para llevarle respuestas a los vecinos. Quiero agradecer a Pablo Grasso y a todo su equipo, porque la verdad que a pesar de atravesar una pandemia y todo, pudimos hacer muchas cosas. Espero poder haber estado a la altura de las circunstancias, seguramente cometí errores, porque soy humana. Pero estoy muy agradecida, en especial a mi familia, que me bancó”, agregó.

Por último, Costa expresó: “A los concejales electos les deseo lo mejor, decirles que no tengan miedo, todos pasamos por momentos de dudas e intrigas, pero hay mucha gente que los va a ayudar“.

Tras un breve cuarto intermedio, donde se eligieron las autoridades de la sesión preparatorio, asumieron su lugar los nuevos concejales y se conformó el nuevo cuerpo deliberativo que quedará compuesto de la siguiente forma:

Unión por la Patria: Martín Chávez , Cynthia Kamu y Julio Arabena (renueva mandato).

, y (renueva mandato). Por Santa Cruz: Victoria Ojeda , Giulliana Tobares y Ayrton Ruay .

, y . UCR: Daniela D’Amico (renueva mandato).

Tras la oficialización de la nueva conformación, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un cuarto intermedio hasta la jura de los ediles, a realizarse el próximo 9 de diciembre. Luego de ese paso protocolar, los ediles deberán definir quién ocupará la presidencia del cuerpo.

Luego de finalizada la sesión, la concejal Sol Kamú dialogó con La Opinión Austral y brindó sus sensaciones y expectativa de este nuevo rol que ocupará.

“Es una mezcla de emociones, de sentimientos encontrados, de mucha felicidad, alegría. Poder asumir este rol tan importante como ciudadana nacida, criada en Río Gallegos y como plus empleada de este honorable Concejo Deliberante hace 11 años ya”, expresó.

En ese sentido, aseguró que espera “poder seguir estando al lado del vecino, poder llevarle tranquilidad, poder seguir gestionando junto con el Intendente, marcando estas políticas públicas que él ya nos tiene acostumbrados”.

Además, indicó que espera seguir “acompañando a los vecinos y que sea un Concejo Deliberante realmente de puertas abiertas donde ellos puedan transmitir todas sus emociones, sus proyectos y nosotros poder llevarlos a cabo junto con el Intendente Pablo Grasso“.

Sol Kamú, concejal. FOTO: FRANCO VELLIO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Creo que hoy por hoy tenemos algunas problemáticas todavía que no logramos encontrar una solución directa, como por ejemplo lo que es la población canina, un poco el tema del tránsito, un poco de la recolección de basura, pero que no hay ninguna duda que en conjunto con el Intendente y con mis pares desde el Concejo Deliberante vamos a poder trabajar para llevarles a tranquilidad a cada uno de los vecinos de Río Gallegos”, añadió

“Siempre me van a encontrar acá, siempre voy a estar en mi oficina, a la tarde vamos a seguir recorriendo los barrios y claramente los vecinos van a poder acá, tener un lugar, una silla, para poder tener una mesa de debate y poder llevar adelante todas estas políticas públicas que todos necesitamos para que Río Gallegos siga creciendo cada día más”, completó Kamú.

Por su parte, la edil Victoria Ojeda aseguró que se siente con “muchas ganas de comenzar a trabajar”.

Victoria Ojeda, concejal. FOTO: FRANCO VELLIO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“A partir del lunes a las 8 de la mañana me van a encontrar en mi oficina. Y, nada, espero a los vecinos, también voy a recorrer los barrios como lo prometí en campaña. Con el equipo de trabajo vamos a comenzar a recorrer ciertos barrios y hacer varias reuniones que tengo pendientes con vecinos“, agregó.

“Estoy emocionada y con muchas ganas de trabajar por ellos. No me quiero olvidar, como siempre lo hago, agradecerle a la militancia. Y obviamente a todos aquellos que depositaron su voto de confianza en mí. Es con la militancia, con quien yo crecí y obviamente llegué a este lugar gracias a que tenía muchas personas que nos acompañaban, tocando las puertas de los vecinos. Porque por una cuestión obvia uno no puede llegar a todo Río Gallegos. Una vez más, gracias a ellos, a mis referentes y a mi referente político, Claudio Vidal“, concluyó la edil electa.