La situación en la exYCRT, ahora Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima, dista de estar tranquila. En las últimas horas escaló el conflicto entre ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y la intervención por denuncias de “despidos sin sumario” y “sin respeto al convenio”, además de la ya conocida situación de los más de 1500 jubilados y jubiladas de la Cuenca que “no están cobrando el complemento jubilatorio completo”.

Ante esto, desde la carboeléctrica informaron la suspensión de todas las actividades previstas por la empresa en el marco de la celebración del Día de Santa Bárbara, patrona de los mineros, que se conmemora los 4 de diciembre. Esa fecha, se suele hacer el tradicional ingreso al socavón.

La fecha de Santa Bárbara es los 4 de diciembre.

Sin embargo, la intervención aclaró que la decisión de la suspensión de las actividades responde a la imposibilidad de garantizar condiciones de seguridad y acompañamiento a la comunidad, tras la medida de fuerza iniciada por la Seccional Río Turbio de la ATE.

Es que la protesta afecta el normal funcionamiento del yacimiento, lo que obligó a dejar sin efecto los eventos programados para esa jornada. “Lamentamos profundamente que una fecha tan significativa para la comunidad se vea opacada por circunstancias ajenas al espíritu de unión, fe y resguardo que representa nuestra patrona”, expresaron.

YCRT atraviesa un nuevo conflicto sindical que pone en riesgo la operatividad de la mina y el traslado de carbón a Loyola.

Por otro lado, YCRT informó que el Gobierno Nacional autorizó —mediante el Decreto 849/2025 firmado el pasado 28 de noviembre— los fondos trimestrales destinados a atender compromisos salariales, aportes sindicales, complementos jubilatorios y otras obligaciones financieras de la empresa. También que los fondos, incluidos en el Anexo I del decreto, se encuentran actualmente en proceso de acreditación.

La empresa agradeció la comprensión de la comunidad en medio de este contexto y reafirmó su compromiso con el ordenamiento administrativo y el funcionamiento del yacimiento.

Las denuncias de ATE

Por su parte, a través de una nota dirigida a la comunidad a través de las redes sociales, desde ATE, Luz y Fuerza y La Fraternidad denunciaron que lo que está pasando en YCRT “es grave”.

La situación “es cada vez más preocupante porque no se trata solo de los trabajadores se trata de toda la Cuenca, de nuestras familias y del futuro de nuestra empresa” y añadieron: “En los últimos meses la conducción de la Intervención a cargo de Pablo Gordillo no hizo más que profundizar el conflicto, generar incertidumbre y romper la confianza de los trabajadores”.

Reunión de ATE en los Talleres Centrales.

Para estos sindicatos, “la realidad es clara y preocupante: Clima laboral cada vez peor; hay más conflictos, más malestar y una pérdida total de diálogo; las decisiones unilaterales solo generan enfrentamientos y paralizan la actividad” y “despidos sin sumario y sin respeto al convenio”. Sobre esto último aseguraron que se están tomando “medidas arbitrarias”, incluso “despidiendo trabajadores sin el proceso legal correspondiente. Esto vulnera la estabilidad laboral que tanto costó conseguir”.

La nota presentada por ATE, Luz y Fuerza y La Fraternidad, dirigida al gobernador Claudio Vidal.

Asimismo, remarcaron que “más de 1500 jubilados y jubiladas de la Cuenca no están cobrando el complemento jubilatorio completo. Una situación injusta e inhumana que debe resolverse de inmediato”.

Entre otras cosas, cuestionaron a la empresa por descontar las cuotas de los salarios, pero “no las deposita”, lo que constituye “una práctica desleal que debilita la representación gremial y viola la libertad sindical”.

Reunión con el Segundo Turno – Planta Depuradora.

En tanto, adujeron que “no hay elementos de protección personal suficientes, no hay insumos básicos y la inversión es mínima. Así no se puede garantizar seguridad ni continuidad operativa”. Y, entre otras cosas, afirmaron que “no hay información clara sobre lo recaudado por exportación de carbón, acuerdos comerciales, ventas de chatarra, destino de los fondos”.

Finalmente, sindicatos de ATE, Luz y Fuerza y La Fraternidad presentaron una nota formal al Gobernador Claudio Vidal, pidiendo: Evaluar el desempeño de la Intervención; una audiencia urgente con los tres gremios; transparencia inmediata sobre los recursos de la empresa; y que se revise el rumbo antes de que la situación sea irreparable.

La respuesta de Gordillo

En tanto, en las últimas horas también se refirió al tema el interventor Pablo Gordillo Arriagada. ATE está magnificando una situación puntual”, señaló al tiempo que sostuvo que no existe ninguna reducción de personal y que el conflicto iniciado por ATE responde a un caso puntual de un trabajador con “ausencias injustificadas”.

“En ningún momento se planteó una reducción de personal. Es un caso puntual que está en análisis”, afirmó Gordillo y criticó la retención de servicios anunciada por el gremio y la calificó como “ilegal”, señalando que llega en un momento clave: el segundo embarque de carbón.

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada, mano a mano con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Creemos que apunta a otra situación, no a defender a la persona”, sostuvo. Sobre la falta de insumos y deudas laborales, reconoció dificultades históricas: “La empresa opera con maquinaria de los ‘70 y ‘80, pero ya empezamos a regularizar pagos y publicar compras oficiales”. Además, adelantó que la exYCRT hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo para buscar diálogo.

“Necesitamos estar productivos. Tenemos un contrato en marcha”.

Pablo Gordillo Arriagada.

“Necesitamos estar productivos. Tenemos un contrato en marcha”, remarcó. Respecto al atraso en el complemento de jubilados, explicó que depende del Ministerio de Economía y no del yacimiento, aunque viajará a Buenos Aires para gestionar los fondos. “El presupuesto está, los fondos están. Se demoró el expediente”, dijo.

Críticas del diputado Godoy

Como si esto fuera poco, el diputado por el Pueblo de Río Turbio, Carlos Godoy se refirió al conflicto en la exYCRT. “Ante la delicada situación que atraviesa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), queremos expresar públicamente nuestra profunda preocupación por el rumbo actual de la Intervención a cargo del Sr. Pablo Gordillo, así como por las consecuencias directas que esta conducción está generando en los trabajadores, jubilados y en toda la comunidad de la Cuenca Carbonífera”, dijo en una publicación en redes sociales.

“En los últimos meses se ha agravado el clima laboral, se han multiplicado los conflictos y se ha deteriorado la relación institucional con los sectores gremiales y sociales. A ello se suma la falta de información clara sobre el destino de los fondos, los atrasos en compromisos con los jubilados, salarios, aportes sindicales, insumos y planificación operativa”, manifestó más adelante.

Carlos Godoy, legislador provincial de Río Turbio. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“Carloncho” Godoy indicó que esta situación “no solo pone en riesgo la continuidad de la empresa estatal, sino también la tranquilidad y el futuro de miles de familias que dependen de YCRT”. Por tal motivo, “solicitamos públicamente al Interventor Pablo Gordillo que adopte de manera urgente las medidas necesarias para encauzar el funcionamiento del yacimiento, restableciendo el diálogo, ordenando la gestión y brindando respuestas concretas que permitan recuperar la confianza perdida”, expresó.

“En los últimos meses se ha agravado el clima laboral”.

Carlos Godoy.

Asimismo, subrayó: “Entendemos que en este momento crítico es indispensable que el Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, intervenga y acompañe activamente las gestiones necesarias para encontrar una solución real y duradera. Fue él quien respaldó y promovió esta Intervención en tiempos favorables; hoy, cuando la empresa atraviesa uno de sus momentos más complejos, su presencia y compromiso resultan fundamentales para garantizar estabilidad, transparencia y continuidad operativa”.

Para finalizar, sostuvo que la Cuenca Carbonífera “necesita definiciones claras, decisiones firmes y un compromiso sincero con el bienestar de sus trabajadores y de toda la comunidad. No es momento de especulaciones, sino de actuar con responsabilidad y celeridad. Pedimos soluciones urgentes. Y pedimos, especialmente, que no se deje sola a la Cuenca en un momento tan sensible”.