La Cámara de Diputados tratará el lunes 6 de octubre la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General en la provincia, iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Vidal y presentada por el presidente del bloque “Por Santa Cruz”, Pedro Luxen.

La Opinión Austral tuvo acceso al mismo donde, como aspecto destacado, se restablece la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia como el Jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Además, el cargo que volverá a ocupar Eduardo Sosa será el primero en la línea de subrogación para integrar el TSJ en caso de vacancia, licencia o impedimento de sus miembros.

El oficialismo intentará restablecer al Dr. Eduardo Sosa en su cargo de procurador.

La novedad se da en medio de la fuerte disputa con el Tribunal Superior de Justicia por la ampliación de 5 a 9 de sus miembros. Esta medida se encuentra judicializada y, a la fecha, sin una definición clara sobre qué va a pasar con las designaciones de los abogados Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.

Sergio Acevedo y José González Nora en el acto de jura como vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

A la vez, este viernes volvió a ser enviada a la Legislatura Provincial la terna que había sido observada en comisiones debido a que una de las abogadas que la integraban, no cumplía con el requisito de la cantidad de años ejerciendo la profesión.

Según pudo conocer La Opinión Austral, ahora la misma quedó conformada de la siguiente manera:

– Bernasconi Lahn Carlos Javier (DNI N°22.381.307)

– Contreras Agüero Gabriel Nolasco (DNI N° 26.637.836)

– Kustich Fernando Hernán (DNI N° 20.453.223)

Se desconoce si el oficialismo intentará avanzar, tal como lo hizo con las otras dos ternas, en la comisión de Asuntos Constitucionales. Cabe destacar que todo el proceso está observado por diferentes jueces de la provincia: Marcelo Bersanelli (dio viabilidad al amparo presentado por el gremio de Judiciales); la juez Marcela Quintana (por el amparo respecto de la legalidad de la sesión extraordinaria y secreta donde se aprobaron los pliegos de Acevedo y González Nora); y la juez Cecilia López por la jura de los nuevos vocales en el Tribunal Superior de Justicia.

La juez Cecilia López frenó la asunción de los vocales Sergio Acevedo y Antonio González Nora.

Activación del Jury

Por otro lado, en sintonía con la vorágine con la que están transcurriendo estos grandes cambios institucionales, Daniel Mariani fue destituido de su cargo y ahora la nueva presidenta del TSJ es Reneé Guadalupe Fernández.

Sin embargo, el pedido de Jury en su contra por el conflicto con el exjuez de cámara Diego Lerena, quien fue destituido en septiembre del 2024 por haber liberado a un detenido en una causa por abigeato, fue reactivado en las últimas semanas con una nueva presentación, a pesar que el mismo había sido archivado por la sala Acusadora.

El documento presentado por el exjuez Diego Lerena en la Legislatura para que se vuelva a tratar el pedido de Jury contra Reneé Fernández.

Según pudo conocer La Opinión Austral, Lerena volvió a reiterar el pedido, y la presentación está en análisis en la Cámara de Diputados.

La Opinión Austral tuvo acceso al documento presentado por el exjuez Lerena en la Legislatura. Son 26 fojas en las que promueve, una vez más, el juicio político contra la ahora presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Reneé Fernández. El documento ingresó por mesa de entrada, el 14 de julio de 2025.