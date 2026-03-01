Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, destacó el proceso de reordenamiento que atraviesa la obra social de los trabajadores públicos de Santa Cruz y aseguró que uno de los principales objetivos para este año es ampliar la cobertura y consolidar el compromiso de los municipios con el sistema sanitario provincial.

En diálogo con La Opinión Austral, el titular de la CSS definió a la institución como “un organismo sensible que se nota día a día” y sostuvo que es necesario “abrazar a la Caja, abrazar al sistema público de salud, esto nos fortalece con el Gobierno”. En ese sentido, remarcó que el trabajo articulado entre el Ejecutivo provincial y la obra social es clave para garantizar prestaciones a más de 70.000 afiliados en todo el territorio santacruceño.

Consultado sobre el discurso del gobernador Claudio Vidal en la apertura de sesiones ordinarias, Pérez Soruco fue contundente:

“Excelente, muy bueno. La verdad es que, como lo manifestó el gobernador, el eje está puesto en el trabajo, la producción y la salud. Desde el Ejecutivo, como cabeza de la gestión, el objetivo es avanzar y dar soluciones concretas a los problemas de la gente”.

Las declaraciones del presidente de la Caja se dan en el marco de los anuncios realizados por Vidal, quien confirmó la centralización de compras para mejorar precios y transparencia, la normalización de deudas, la reorganización del sistema de derivaciones y un acuerdo conjunto con la CSS para financiar el modelo de atención remota.

Además, el mandatario anunció que ya está publicada la licitación para la adquisición centralizada de medicamentos destinados a los hospitales públicos de la provincia por 8.695 millones de pesos, con el objetivo de garantizar la provisión durante todo el año.

Sobre este punto, Pérez Soruco explicó que la medida impacta de manera directa en la CSS. “Esto nos ayuda a nosotros como obra social y también como parte del sistema sanitario a fortalecer la salud y dar alcance al afiliado”, afirmó.

“Hoy tenemos muy pocos reclamos por medicamentos”

La centralización de compras y la coordinación con la Caja forman parte de un proceso de ordenamiento más amplio que incluyó auditorías internas y externas, regularización de expedientes paralizados, control del gasto sanitario y modernización tecnológica, con digitalización de trámites y trazabilidad de prestaciones en tiempo real.

De cara a este año, el titular de la CSS señaló que la prioridad es profundizar la mejora en la atención y cobertura. “Seguir mejorando, buscar que todos los afiliados tengan mayor cobertura” expresó y agregó que esperan “que los municipios tengan compromiso con la obra social”.

En relación a los reclamos por la provisión de medicamentos que se registraron meses atrás, Pérez Soruco aseguró que la situación se encuentra prácticamente normalizada. “Se fueron normalizando, hoy la verdad que tenemos muy poco reclamo, así que estamos día a día trabajando con el tema”, concluyó.