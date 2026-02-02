Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que Pedro Lines asumirá como nuevo titular del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), tras la salida de Marco Lavagna. La confirmación llegó durante una entrevista con Radio Rivadavia. “Se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estaba totalmente consolidado”, expresó Caputo.

Al ahondar en este reemplazo en la conducción del organismo, dijo: “En el momento en el que estás haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga, porque ya no tenemos déficit fiscal y no hay emisión, inevitablemente la inflación argentina va a converger con la inflación internacional, cuando eso pase, van a decir del otro lado que la inflación cayó no por el trabajo que hicimos sino porque cambiamos el índice”.

Bajo ese criterio, el funcionario remarcó que el Gobierno “mantendrá el índice hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”. La renuncia de Lavagna se conoció este lunes y generó incertidumbre dentro del Indec, a pocos días de la difusión de los primeros datos de inflación calculados con la nueva metodología, aplicada desde este mes.

La salida del economista se produce en un contexto de “ruidos internos”, vinculados al congelamiento salarial dentro del organismo, una situación que tensó el vínculo con el personal. Lavagna asumió el 30 de diciembre de 2019 y encabezó una gestión marcada por la continuidad en la normalización de las estadísticas oficiales. Su alejamiento coincide con un momento técnico clave: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Marco Lavagna.

¿Quién es Pedro Lines?

Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por la Universidad del CEMA, institución en la que se especializó en cuentas nacionales y estadísticas económicas. Su perfil técnico lo consolidó como una figura central en el funcionamiento del Indec durante los últimos años. Entre 2000 y 2010 se desempeñó como ayudante de la cátedra de Econometría en la UBA, experiencia que le permitió articular la práctica estadística con la formación académica de nuevos profesionales.

Su trayectoria dentro del sistema estadístico nacional comenzó hace casi tres décadas. Durante los períodos 1996-2004 y 2007-2010 tuvo a su cargo las estimaciones de Formación Bruta de Capital y participó en la elaboración de la Matriz Insumo-Producto de 1997 y 2004, en el ámbito de la Dirección de Cuentas Nacionales del Indec. Entre 2005 y 2006 trabajó en la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación, donde intervino en el desarrollo de modelos macroeconómicos de proyección y programación financiera.

Además de su paso por la administración nacional, ejerció tareas de consultoría para el gobierno de la provincia de Neuquén y para el Centro de Estudios Bonaerenses, con foco en la elaboración de la Matriz Insumo-Producto, una herramienta para analizar las relaciones intersectoriales de la economía.

Entre 2011 y 2015 cumplió funciones como experto en cuentas nacionales en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas del gobierno de Qatar. Ese rol lo puso en contacto con metodologías estadísticas de alcance global y con estándares internacionales. Su regreso al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 2016 se enmarcó en el proceso de normalización impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Desde ese año, ocupó el cargo de director nacional de Cuentas Internacionales, un área estratégica responsable de las estadísticas de comercio exterior, la balanza de pagos y los vínculos económicos con el resto del mundo. En 2018, tras la renuncia de Fernando Cerro por razones de salud, fue designado director técnico del Indec. A su vez, el organismo lo eligió como coordinador local de la revisión del sistema estadístico argentino realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre 2018 y 2019.

Lines asume la conducción poco después de la puesta en marcha de una nueva canasta para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que empezó a aplicarse en enero de 2026 y que se reflejará cuando se conozca el dato de inflación de ese mes, previsto para el 10 de febrero.

