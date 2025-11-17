Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Debido al alerta naranja por fuertes vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y las recomendaciones del Comité de operaciones de emergencia (COE), el día Martes 18 de noviembre seguirán las restricciones de circulación y de actividades en buena parte de la provincia de Santa Cruz.

Así se informó en conferencia de prensa encabezada la tarde de este lunes por el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, acompañado de la ministra de Gobierno, María Belén Elminger, la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, la subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, entre otros.

Ante la consulta de La Opinión Austral, el jefe de Gabinete indicó que en el caso de las clases, las mismas se suspenderán en las ciudades que fueron las más afectadas por el desastre climatológico. En ese caso, menos Los Antiguos y Perito Moreno, el resto de las ciudades de la zona norte no tendrán clases (Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Fizt Roy, Jaramillo y Puerto Deseado).

La subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, habló de las intervenciones en diferentes localidades de Santa Cruz. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Asimismo, tampoco habrá clases en las localidades costeras: San Julián, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena y Río Gallegos. En el resto de las localidades, sí habrá clases. No obstante, el ministro Álvarez aclaró que la información será publicada de manera oficial por el Consejo Provincial de Educación.

María Belén Elminger, ministra de Gobierno, se refirió al trabajo conjunto con los municipios. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

De hecho, unos minutos más tardes el Consejo Provincial de Educación informó que, debido a la situación de Alerta por vientos fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y ante las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia de Santa Cruz, se suspenden las clases el día martes 18 de noviembre en todas las instituciones educativas de las siguientes localidades:

– Las Heras

– Pico Truncado

– Cañadón Seco

– Caleta Olivia

– Puerto Deseado

– Jaramillo

– Fitz Roy

– San Julián

– Comandante Luis Piedra Buena

– Puerto Santa Cruz

– Río Gallegos

– Koluel Kayke

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades, en los turnos mañana, tarde y noche.

Evacuados

En cuanto a las localidades más afectadas por el temporal, Sandra Gordillo de Protección Civil indicó que la que sufrió mayor cantidad de daños e intervenciones fue Caleta Olivia. En la ciudad de El Gorosito, según dijo, hay hasta el momento 150 evacuados, la mayoría de ellos por desprendimientos de techos de los domicilios.

La subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz se refirió al estado de las rutas para el martes. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Por su parte, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado, Fitz Roy y Jaramillo también tuvieron muchas intervenciones. Lo propio la ciudad de Río Gallegos, con innumerables trabajos de bomberos, Protección Civil y Servicios Públicos Sociedad del Estado.

Al momento de referirse al estado de las rutas, la que tomó la palabra fue María Sanz. La referente de la Agencia Provincial de Seguridad Vial señaló que para este martes se levantará el corte de prácticamente todas las rutas de la provincia, con excepción de la ruta nacional 3, y el tramo hacia Puerto Santa Cruz y a Puerto Deseado. En cuanto a la ruta nacional 3, el corte será a partir de las 06:00 de la mañana del martes. El levantamiento de la restricción de circulación se irá evaluando a medida que vaya pasando la jornada.