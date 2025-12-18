Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Unión Cívica Radical de Santa Cruz difundió un nuevo documento en el que reitera su posición sobre los ejes que deben integrar la futura Ley Electoral provincial, insistiendo especialmente en la implementación de la Boleta Única de Papel como herramienta central para garantizar claridad, igualdad y transparencia en el acto electoral.

A través de un comunicado del Comité Provincia, el radicalismo volvió a fijar postura sobre el sistema electoral santacruceño y sostuvo que resulta imprescindible avanzar en un marco normativo que respete la voluntad popular, consolide la democracia y fortalezca los principios republicanos.

El documento retoma y reafirma una propuesta que la UCR ya había presentado a mediados de 2024, y que ahora vuelve a poner en agenda con el objetivo de que sea tomada como base en la discusión legislativa sobre la nueva ley que reemplazará definitivamente al régimen derogado.

Daniel Roquel, presidente del Comité Provincial de la UCR.

Entre los puntos centrales, la UCR insiste en la adopción de la Boleta Única de Papel, señalando que se trata de un sistema que elimina confusiones, reduce desigualdades entre fuerzas políticas y garantiza mayor transparencia en el proceso electoral.

En ese marco, el presidente de la UCR Santa Cruz, Daniel Roquel, destacó la importancia de avanzar en la implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia, al señalar que se trata de una herramienta clave para garantizar transparencia, igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas y claridad para el votante. “La boleta única fortalece el sistema democrático porque respeta de manera directa la voluntad popular y elimina mecanismos que durante años distorsionaron el resultado de las elecciones”, afirmó.

Previsibilidad

Roquel remarcó además que la experiencia reciente a nivel nacional dejó en evidencia los beneficios de este sistema electoral, al permitir procesos más simples, ordenados y transparentes, con mayor control ciudadano y menor margen para prácticas discrecionales. En ese sentido, sostuvo que Santa Cruz debe avanzar en el mismo camino, incorporando reglas modernas que brinden previsibilidad, confianza y calidad institucional al sistema electoral provincial.

Otro eje clave es la prohibición de colectoras, al advertir que su utilización podría derivar en mecanismos que reproduzcan, bajo otras formas, las distorsiones que generó la Ley de Lemas. En la misma línea, el radicalismo propone la incorporación de la ficha limpia, para impedir que personas con condenas penales puedan postularse a cargos electivos, incluso en primera instancia.

Debates

El texto también plantea la necesidad de establecer debates públicos y obligatorios entre candidatos a gobernador, fijar de manera anticipada y por ley el calendario electoral de las elecciones primarias y generales, y avanzar en la realización conjunta de elecciones municipales y provinciales, como forma de dar previsibilidad y reglas claras al proceso.

La propuesta incluye además la paridad de género, la regulación de los actos de campaña y de la publicidad electoral, el control de los aportes privados y la rendición pública de los gastos de campaña, y la limitación de la publicidad de actos de gobierno durante los períodos electorales, con el objetivo de evitar el uso de recursos estatales con fines proselitistas.

Las próximas elecciones se realizarán en 2027.

Por último, el documento señala que, aun cuando implica una reforma constitucional, resulta necesario dar el debate sobre la eliminación de la reelección indefinida de gobernadores e intendentes, como parte de un esquema institucional que promueva la alternancia en el poder.

Desde la UCR remarcaron que estos lineamientos no constituyen una novedad, sino que forman parte de una posición sostenida y coherente en el tiempo, que el partido vuelve a expresar para que sea considerada en la discusión sobre la nueva Ley Electoral de Santa Cruz.

Cabe destacar que ya hay al menos otras dos propuestas para establecer las boletas únicas de papel. Una de ellas del diputado de ARI Coalición Cívica, Pedro Muñoz; la otra, del diputado Daniel Peralta. En estos casos, ambas están en la legislatura provincial. El tema se discutirá a principios del año legislativo del 2026.