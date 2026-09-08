Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El coordinador provincial y exfuncionario de la gestión de Daniel Peralta, Rodrigo Suárez, cuestionó las recientes expresiones del exgobernador de Santa Cruz en redes sociales y remarcó su decepción ante lo que consideró una reivindicación de sectores que, durante su mandato, confrontaron con su administración.

“Trabajé ocho años junto a Daniel Peralta, entre 2007 y 2015, y por eso defrauda verlo hoy reivindicar a quienes permanentemente buscaron desestabilizarlo y sacarlo de la Gobernación”, aseguró Suárez.

En ese sentido, el exfuncionario recordó la crisis del 29 de diciembre de 2011 y los posteriores enfrentamientos políticos con Julio De Vido. Según señaló, durante ese período Peralta llegó a referirse al entonces funcionario nacional como una suerte de “interventor” de Santa Cruz y sostuvo que existían intentos por desplazarlo del Ejecutivo provincial.

También apuntó contra exintegrantes de aquella administración que actualmente mantienen una postura diferente respecto de los sectores que protagonizaron aquellas disputas.

“Lo más sorprendente es que también hay exfuncionarios de aquella gestión que hoy parecen haber olvidado lo que vivimos. Una cosa es cambiar políticamente y otra muy distinta es borrar la historia según la conveniencia del momento”, lanzó.

Finalmente, el coordinador provincial reivindicó su experiencia durante los ocho años en los que formó parte del gobierno de Peralta y reclamó recuperar la memoria sobre los conflictos políticos de ese período.

“Quienes estuvimos esos ocho años sabemos quiénes acompañaron y quiénes trabajaron para que ese gobierno cayera. Espero que Daniel Peralta y algunos de sus exfuncionarios hagan memoria”, sentenció.

Leé más notas de La Opinión Austral