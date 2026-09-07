Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 7 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Alumna de 13 años planeaba un tiroteo en su escuela de Río Gallegos: "Qué ganas de atravesarles la frente con una bala". Desbarataron bunker de drogas en pleno centro de Río Gallegos. Las Heras será el punto de partida para la entrega de zapatillas a estudiantes. Regional Amateur de Fútbol: Boxing goleó 7-0 en su debut y Escorpión le ganó 3-1 a Bancruz.

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Alumna de 13 años planeaba un tiroteo en su escuela y el Consejo de Educación intervino

La estudiante del Secundario N° 25 de Río Gallegos había expresado amenazas contra sus compañeros y manifestó que sufría bullying. La menor fue separada del curso y el Consejo Provincial de Educación intervino ante la situación.

Desbarataron un búnker de drogas en pleno centro de Río Gallegos

Personal de Infantería y Narcocriminalidad realizó un procedimiento en la zona de Alcorta y avenida San Martín. Cinco personas fueron demoradas durante el operativo contra el narcomenudeo.

Rueda cuestionó a Peralta: “Me defraudaste, hermano”

El concejal de El Calafate, Juan Carlos Rueda, apuntó contra el exgobernador Daniel Peralta tras su aparición en un acto del Partido Justicialista. Sus declaraciones se produjeron en medio del cambio de autoridades de la estructura partidaria.

Nadia Ricci criticó al nuevo PJ: “Es el tren fantasma del kirchnerismo”

La ministra de Santa Cruz cuestionó la nueva conducción del Partido Justicialista y utilizó una fuerte expresión para referirse a su conformación. Sus declaraciones se suman a las repercusiones políticas por la renovación de autoridades.

Alicia Castro cuestionó el rol de Estados Unidos en la disputa por Malvinas

La exembajadora argentina sostuvo que Estados Unidos utiliza la cuestión Malvinas en negociaciones vinculadas con intereses petroleros junto al Reino Unido. Sus declaraciones se sumaron al debate sobre la soberanía argentina sobre las islas.

Boxing goleó 7-0 a Río Mayo en su debut en el Regional Amateur

El equipo de Río Gallegos tuvo un contundente comienzo en la competencia regional y se impuso por una amplia diferencia. Owen Soto se destacó en el encuentro y formó parte del festejo del conjunto albiverde.

Domingo de finales en el “José Muñiz”

Siete categorías de automovilismo disputaron sus finales en el circuito de Río Gallegos. La jornada concentró la actividad deportiva del fin de semana y tuvo presencia de pilotos locales.

Homenaje a Oscar Trucco en Río Gallegos

Familiares de Oscar Trucco participaron del descubrimiento de una placa conmemorativa en su homenaje. Su hija Anna y su viuda Gabriela estuvieron presentes durante el emotivo reconocimiento.