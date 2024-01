Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, comenzó la audiencia de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz por el conflicto con la empresa Macro Servicios. Antes de iniciar la reunión, hubo un momento de tensión entre el dueño de la firma, Guillermo Porke, autoridades de la cartera laboral y los propios trabajadores que denuncian haber sido despedidos.

Tal como había manifestado en una conferencia de prensa este lunes, Polke acusó al Gobierno de adeudar una suma cercana a los 800 millones de pesos por la tercerización del servicio de maestranza en dependencias del Estado.

“Esperamos que el Gobierno se haga cargo y que pague lo que debe. En ningún momento yo le puse la pistola a la cabeza a ningún funcionario para que se haga cargo de la deuda anterior. Ahora, el gobernador acaba de decir que no reconoce ningún tipo de deuda. Que investigue todo lo que quiera, no hay ningún problema, no hay nada que esconder acá”, aseguró el empresario.

Por otro lado, Polke aseguró que nadie lo había notificado para asistir a la conciliación obligatoria y manifestó que se sintió amenazado por el gobernador. Luego de una tensa discusión con el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, ambos salieron a tratar de explicar las posturas de ambas partes frente al importante número de empleados que se encontraban en vigilia en las puertas del ministerio.

“El señor Polke, a nuestro juicio, tenía mal encuadrado a los trabajadores. Cobraban 150/160 mil pesos por 8 horas. En algunos casos hacen 6 por la misma plata. Los tenía fuera de convenio, no existe eso, por eso citamos al Sindicato de Empleados de Comercio”, aseguró el ministro.

Por otro lado, Gutiérrez recordó: “El gobernador se comprometió adelante de ustedes que ninguno de los que trabajaba en el Estado va a perder el trabajo. Los que no quieran trabajar en el formato que el Estado necesite, pueden quedarse con el señor Polke“.

“Los que se quieran desvincular de Macro lo van a hacer, de acuerdo a la Ley y Macro deberá desvincularlo de acuerdo a la Ley. Los que quieran seguir trabajando, lo pueden hacer. Él los echó, tiene la potestad de hacerlo, pero deberá pagar como corresponde lo que marca la Ley”.

Por último, Polke aseguró que este conflicto iba rumbo a ser “un juicio laboral, que puede durar años”.

“Hay algo importante, algo que se llama responsabilidad solidaria. Si yo cometí un error o no tengo el dinero para poder pagarle, es porque mi cliente no me pagó. Eso está en la Ley también y el ministro se acaba de olvidar de decirlo. Yo también tengo el derecho de defensa. Hasta que haya una sentencia, puede durar 3 o 4 años”, concluyó Polke.