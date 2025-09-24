Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Unas horas después que el bloque oficialista de “Por Santa Cruz” decidiera avanzar en la comisión de Asuntos Constitucionales con el análisis de las ternas enviadas por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial para ocupar los 4 cargos de vocal recientemente creados, la oposición y la Asociación Gremial de Judiciales Provinciales se presentaron en la justicia para formalizar sendas denuncias penales.

El principal argumento de ambas presentaciones radica en que previo a esa reunión de comisión existía una intervención del Juez Civil y comercial, Marcelo Bersanelli, que dictó una serie de medidas cautelares, luego de la presentación de amparo de los Judiciales Provinciales, como adelantó en su momento La Opinión Austral, entre las que se encontraba la suspensión del tratamiento de esas ternas por el plazo de 10 días, hasta que se resuelva la situación de fondo, es decir, si la ley que amplió el número de vocales del TSJ de 5 a 9, es constitucional o no.

La tapa de este miércoles 24 de septiembre de La Opinión Austral.

La Opinión Austral consultó al fiscal Federico Heinz, quien aclaró que en su actuación no está en discusión el análisis de las ternas para los vocales del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, insistió en que no iba a entrar en la discusión política relativa a si corresponde o no que sean designados los nuevos vocales, pero que como Fiscal de Primera Instancia debía velar por el respeto de las instituciones. También dijo que vivimos en democracia y que uno de los pilares fundamentales es la división de poderes, propia de un sistema republicano de gobierno.

federico Heinz, a cargo de la Fiscalía N°1 donde se radicaron las denuncias. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Heinz sostuvo que en este caso concretamente hay dos denuncias penales, una presentada por diputados provinciales ante la Fiscalía a su cargo, y otra radicada por el secretario general de la Asociación Gremial del Poder Judicial, ambas repudiando el tratamiento que se le estaría otorgando a las ternas para ocupar los cargos de vocales ante el Tribunal Superior de Justicia, habiendo una medida cautelar vigente dictada por un Magistrado Judicial que impide todo tratamiento.

En ese mismo sentido, el funcionario judicial señaló que es su deber como Agente Fiscal investigar tanto la materialidad como la autoría de la posible comisión de un delito penal de acción pública.

Juez Civil, Marcelo Bersanelli, el magistrado que dio viabilidad al amparo del gremio de Judiciales.

Denuncia de diputados

Un poco antes, en la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la denuncia penal presentada en la justicia. La misma estuvo encabezada por el presidente del bloque, Eloy Echazú, acompañado de los diputados Lorena Ponce, Karina Nieto, Carlos Godoy y Agostina Mora.

Echazú tomó la palabra e indicó que los medios habían sido convocados por “una situación gravísima que ocurrió ayer (por el martes)” ya que “como es de público conocimiento hay una manda judicial donde se nos decía a los diputados que no podíamos dar tratamiento, ni siquiera cursar vista de los expedientes que son para las ternas del Tribunal Superior de Justicia”. En ese mismo sentido, añadió: “Esa acción la realizó el sindicato de Judiciales y hay un amparo que dice que durante 10 días no podemos hacer ninguna acción legislativa con esas ternas”.

La conferencia de prensa de los diputados de Unión por la Patria. De izquierda a derecha: Agostina Mora, Carlos Godoy, Eloy Echazú, Lorena Ponce y Karina Nieto. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, el diputado indicó que este martes en la comisión se hicieron presentes, plantearon la situación, se preguntó al oficialismo si iban a tratar las ternas e “hicieron caso omiso a lo que nosotros les planteábamos, mencionamos algunos artículos de la Constitución, artículos del Código Penal, donde ellos estaban incurriendo en un delito al avanzar en el tratamiento”. Echazú agregó que incluso durante la comisión, los diputados de Por Santa Cruz “dijeron que no iban a hacer caso a la acción judicial; lo dijo el jefe de bloque del oficialismo (Pedro Luxen), como también lo dijo el gobernador (Claudio Vidal), en un medio de zona norte”, dijo.

La diputada Lorena Ponce con un escrito de la Secretaría General de Cámara de Diputados.

Ante esto, señaló que este miércoles se presentaron ante la Fiscalía de Instrucción N° 1 a formular una denuncia para que la justicia tome conocimiento ya que “acá lo que se está avasallando es una orden judicial” y aclaró que “cualquier ciudadano tiene que acatar las normativas de la democracia, sean diputados o gobernador porque antes de esos cargos somos ciudadanos y hay que respetar la Constitución y las normas”. Para Echazú, lo que hicieron los integrantes del bloque de Por Santa Cruz que asistieron a la comisión y trataron las ternas, “fue un delito”.

La denuncia de Judiciales

Por su parte, el la Asociación Gremial de Judiciales Provinciales, representada por el secretario general Franco Mascheroni, también acudió a la justicia entendiendo que no se estaba cumpliendo con la cautelar del juez Bersanelli. La Opinión Austral tomó conocimiento de la misma que sostiene: “Vengo a denunciar el incumplimiento de la medida interina (…) solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer la autoridad de la decisión judicial”.

La denuncia de penal de los diputados Provinciales.

Relató –a continuación- los hechos ocurridos el martes en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados donde “se procedió a tratar las ternas de candidatos para cubrir las vacantes de vocalías en el Tribunal Superior de Justicia” e incluso mencionó los medios donde se reflejó la cobertura de esta comisión.

La denuncia penal presentada por el gremialista de Judiciales, Franco Mascheroni.

Cabe recordar que el oficialismo esgrime que tienen facultades para tratar las ternas y que un juez de primera instancia no puede estar por encima de la Constitución. “A mí la constitución me da el derecho de hoy estar en esta comisión, pero al Dr. Bersanelli no le da el derecho de impedirme a mí que esté sentado para tratar los diferentes puntos que ingresaron”, indicó el diputado Pedro Luxen. “Sí vamos a continuar con la comisión, sí vamos a analizar los pliegos de los jueces, los currículum, si tienen las condiciones constitucionales”. Y subrayó: “Faltaba más que un juez incompetente, frene toda una labor legislativa”.

Pedro Luxen, diputado provincial de “Por Santa Cruz”.

Los tiempos

La Opinión Austral pudo conocer que quien deberá resolver la cuestión de fondo, es decir, si la ley que pasó de 5 a 9 vocales es constitucional o no, es el Tribunal Superior de Justicia que tiene un plazo que vence el viernes 3 de octubre próximo. Si llegara a declarar la inconstitucionalidad y fuera apelado, el caso deberá ser elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La convocatoria a sesión secretara en la Cámara de Diputados para prestar acuerdo para los 4 lugares de vocales en el Tribunal Superior de Justicia.

A todo esto, la presidencia de la Cámara de Diputados a cargo del vicegobernador Fabián Leguizamón convocó a los diputados a sesión extraordinaria secreta para este jueves 25 de septiembre a las 09:00, para tratar las cuatro ternas y prestar acuerdo para la designación de los cuatro vocales para el Tribunal Superior de Justicia.