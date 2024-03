“Celebro y acompaño la convocatoria del presidente Javier Milei al Pacto del 25 Mayo“, indicó a través de las redes sociales el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho“ Torres, luego del anuncio realizado por el mandatario nacional al abrir el período ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación.

Las palabras del chubutense llegaron pocos días después del duro cruce con Milei por la quita de fondos de la coparticipación nacional, algo más de 13 mil millones de pesos, por una deuda contraída por la gestión de Mariano Arcioni.

“Coincidimos en el norte de los ejes planteados, con diálogo y respeto por el federalismo. Y en este contexto de convocatoria, sería muy importante contar con su presencia en la reunión del 7/3 en Puerto Madryn, junto a los gobernadores patagónicos, para diseñar y consensuar una agenda de desarrollo productivo”, expresó ayer “Nacho“ Torres a través de su cuenta de X.

La disputa por fondos “es un tema saldado“, fue lo que se dijo tras el fallo judicial favorable. Pero el conflicto generó algo que hacía tiempo no ocurría, el respaldo generalizado de todos los gobernadores de la Patagonia, incluido el mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal, a la postura de Chubut de dejar sin petróleo ni gas al resto del país. La Justicia se adelantó y evitó un desenlace institucional de difícil pronóstico.

Madryn

En ese clima, el próximo 7 de marzo en Madryn, con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral, los gobernadores de la región Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), volverán a reunirse, pero no para hablar del conflicto que condujo a la “falsa grieta” entre el Estado nacional y los Estados provinciales.

Según anticiparon, allí podrían anunciar la creación de una empresa de energía patagónica. “Se está evaluando” presentar el proyecto, dijo Torres a medios del norte del país y anticipó que en el encuentro las principales autoridades regionales definirán los pasos a seguir.

“El 7 de marzo tenemos una reunión con el Parlamento Patagónico. Van a estar todos los legisladores nacionales y gobernadores de la Patagonia en Puerto Madryn. Entre los distintos proyectos que vamos a presentar en el marco de una agenda de desarrollo regional está el de una empresa patagónica de energía“, señaló el chubutense.

Según se cree, la empresa tendría injerencia en materia de energía, abarcando no solamente los hidrocarburos (petróleo y gas) sino también las energías renovables, las represas hidroeléctricas y hasta proyectos vinculados con el hidrógeno verde, entre otros.

Hasta este sábado no se conocían detalles de la agenda del jueves en la localidad costera por excelencia de Chubut. Sin embargo, lo que sí está claro es que se va a hablar de “una agenda común” que incluya no solamente a los legisladores nacionales de Patagonia, sino también a otros sectores que hasta podría incluir a diferentes actores económicos y sociales.

El Pacto del 25

Desde el anuncio a este cónclave a esta parte “pasaron cosas“. Una de ellas, clave, es la convocatoria del presidente Javier Milei a firmar -el 25 de mayo– en la provincia de Córdoba un “pacto fundacional” que consistirá en diez lineamientos para “sentar las condiciones del progreso argentino“, y estará sujeto a la aprobación previa de la llamada “Ley de Bases” y de un nuevo pacto fiscal.

El gobernador santacruceño Claudio Vidal estará presente. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El Pacto de Mayo, “nunca será posible si antes no se respeta la Constitución“, manifestó este sábado el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto sobre la invitación de Milei. “Siempre vamos a dialogar. El diálogo es la base de la política. Pero el diálogo se construye a partir del respeto. Y los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición”, agregó.

En esa misma línea, afirmó: “No se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender” y agregó: “Para este gobernador, nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de Poderes y el Federalismo“.

Otro que habló en las últimas horas fue el neuquino “Rolo” Figueroa: “Como lo dije en la apertura de sesiones, confío en que somos capaces de generar un canal de diálogo y de acuerdos entre las Provincias y la Nación, como lo hemos hecho con los intendentes de nuestra provincia”.

Más adelante, a través de su cuenta de la red social X, añadió: “No es posible tener un Gobierno Nacional fuerte con provincias débiles, ni es posible tener un Gobierno Nacional débil, con provincias fuertes. Tenemos que crecer todos juntos y tenemos que potenciarnos entre todos para brindarle las soluciones a la gente“.

También habló ayer el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Si bien no hizo alusión directa a los dichos del presidente Milei, en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura fueguina el mandatario indicó: “Hoy frente a este contexto nacional que vivimos, no hay que olvidar que el pueblo de Tierra del Fuego nos acompañó a todos nosotros con el voto, para que defendamos los intereses de nuestra provincia y para que no dejemos de lado ningún derecho adquirido”.

¿Asistirá? Javier Milei está invitado a Puerto Madryn.

Más adelante, agregó: “Debemos estar todos unidos para atravesar lo que viene. Hay que salir del falso enfrentamiento que nos imponen, de trabajadores privados contra trabajadores del sector público, dueños de pymes contra empleados sindicalizados. Salir del odio hacia las personas que reciben ayudas por parte del Estado, como si fueran el foco de todos los males. El enemigo no está entre nosotros, hay que buscarlo afuera”, afirmó.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, también habló ante los diputados de su provincia. “Quiero convocarlos a la unidad provincial, a la defensa de Río Negro. No permitamos que frustren nuestros sueños. Quiero decirle a las rionegrinas y los rionegrinos que van a encontrar un Gobierno Provincial que defienda los intereses de nuestra querida provincia. ¡Viva la Patagonia, vivan las provincias unidas, viva el federalismo y viva Río Negro!”, dejó como señal este sábado.

Potencialidades

La cumbre que se realizará en la Patagonia servirá para decirle no sólo a los habitantes de esta región que ya lo saben sino fundamentalmente al resto del país, que esta tierra es abundante en recursos naturales, en energía, en producción de todo tipo, con miles de kilómetros de mar y el 80% de la energía que consume la Argentina.

Neuquén tiene en “Vaca Muerta” su potencial asegurado. El yacimiento de hidrocarburos no convencional será uno de los principales recursos para el país en materia de generación de divisas para el país. Río Negro es exportador de frutas finas, pero también tiene en el turismo una industria de riqueza inagotable. Y, como si fuera poco, la oportunidad puesta en el hidrógeno verde.

Chubut es otra de las provincias con grandes recursos, sobre todo los vinculados a las energías. Además de los hidrocarburos, posee grandes parques eólicos, un mar argentino con abundantes riquezas en sus costas y también el turismo y la industria del aluminio, como recursos importantes para aportar al país. Su vecina, Santa Cruz, tiene enorme futuro en materia de energías renovables; posee parques eólicos y dos represas hidroeléctricas en construcción. También su mar y sus hidrocarburos, particularmente el yacimiento de no convencional “Palermo Aike“.

Todas tienen algo para mostrar al país, cada una con sus recursos estratégicos. La hoja de ruta de los gobernadores comenzó a gestarse en Ushuaia, a mediados del año pasado y se fue consolidando en el inicio del 2024. El conflicto con la Nación si de algo sirvió, fue para amalgamar aún más a una región que da mucho más de lo que recibe, pero que en ocasiones es vista desde el ombligo de la Ciudad de Buenos Aires.