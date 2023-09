A través del decreto 497/23, la gobernadora Alicia Kirchner dispuso que el 22 de octubre se realizarán, en Santa Cruz, las elecciones para los cargos locales de intendentes, concejales y presidentes de las comisiones de fomento, coincidiendo con las elecciones nacionales a presidente, vicepresidente y legisladores.

Finalmente, Río Gallegos tiene 23 candidatos a intendente para el 22 de octubre.

El cronograma electoral marcaba el 2 de septiembre como la fecha en la que se debían presentar las listas de candidatos. A los pocos días, esas postulaciones fueron ratificadas a través de actas desde el Tribunal Superior de Justicia.

“Tener por oficializada la lista de candidatos a intendente: Bark, Harold John“, dice el acta -a la que tuvo acceso La Opinión Austral– que recibió el 6 de septiembre ese candidato, que encabeza el sublema “Vamos Por Río Gallegos“, dentro del lema Por Santa Cruz. La aclaración fue después de la publicación en la que este medio alertaba que había sido excluido. “Está todo ok. Hablé con el apoderado del partido y con esas actas no hay ninguna posibilidad de no participar”, ratificó Bark a La Opinión Austral.

El acta a la que tuvo acceso La Opinión Austral

Competencia electoral

Por Santa Cruz: el espacio del gobernador electo, Claudio Vidal, lleva a Manuel Piris, Elsa Ana Lamas, Ariel Varela, Mijhael Harasic y a José Daniel Álvarez. También están Guillermo Giménez (PRO), Gabriel “Faty” Oliva (Encuentro Ciudadano), Rubén Ferrara (Unidos) y Guillermo Carnevale (Libertarios).

Unión por la Patria: Pablo Grasso, Mauricio Neira, Juan Romero, Mauricio Gómez Bull, Santiago Gómez y José Blassiotto.

Juntos por Río Gallegos: Daniel Bagnasco fue la novedad (apoya a Patricia Bullrich en la presidencial), mientras que se sostuvo a Leonardo Roquel (UCR), Marcelo Saá (UCR), Julio Audi (ARI-Coalición Cívica) y Jorge Cruz (UCR). Por último, en la izquierda, la candidata es Natalia Gutiérrez (FIT) y cierra el partido vecinalista con Juan Alvarado.

Leé más notas de La Opinión Austral