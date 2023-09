A través del decreto 497/23, la gobernadora Alicia Kirchner había dispuesto que el 22 de octubre se realicen en Santa Cruz las elecciones para los cargos locales de intendentes, concejales y presidentes de las comisiones de fomento, coincidiendo nuevamente con las elecciones generales nacionales para votar presidente, vicepresidente y legisladores.

En ese contexto, el cronograma electoral marcaba el 2 de septiembre como la fecha en la que se debían presentar las listas de candidatos. A los pocos días, esas postulaciones fueron ratificados a través de actas.

“Tener oficializada la lista de candidatos a intendente: Bark, Harold John“, dice el acta -a la que tuvo acceso La Opinión Austral– que recibió el 6 de septiembre ese candidato, que encabeza el sublema “Vamos Por Río Gallegos”, dentro del lema Por Santa Cruz.

El acta a la que tuvo acceso La Opinión Austral

Este viernes la Secretaría Electoral, que depende del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, publicó el listado de los candidatos que competirán por la intendencia de Río Gallegos el próximo domingo 22 de octubre. Sin embargo, “por error” habrían omitido incluir la lista de Harold Bark.

“Está todo ok. Hablé con el apoderado del partido y con esas actas no hay ninguna posibilidad de no participar de las elecciones”, ratificó Bark a La Opinión Austral.

El acta que también oficializa el listado de concejales:

El resto de los candidatos a intendentes oficializados:

A continuación, uno por uno de los que le dijeron sí a la contienda electoral y ya forman parte del escenario político de la capital de Santa Cruz, la ciudad con el mayor número de candidatos y electores de toda la provincia.

Por Santa Cruz

El frente que nuclea a referentes de los partidos Ser, PRO, Encuentro Ciudadano y Unidos, es el de mayor propuesta electoral.

El espacio político del gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, lleva a Manuel Piris, Elsa Ana Lamas, Ariel Varela, Mijhael Harasic y José Daniel Álvarez, completando así la grilla del partido Ser. Los cinco buscarán alinear la ciudad con la próxima administración provincial en manos de Claudio Vidal.

Además, traccionarán votos -bajo la Ley de Lemas- Guillermo Giménez (PRO), Gabriel “Faty” Oliva (Encuentro Ciudadano), Rubén Ferrara (Unidos) y Guillermo Carnavale (Libertarios).

Unión por la Patria

Pablo Grasso irá por la reelección en el espacio del actual oficialismo, luego de perder la carrera por la gobernación. Comparte el espacio con Mauricio Neira (militante de “Nace una Esperanza”), Juan Romero (dirigente social del barrio San Benito), Mauricio Gómez Bull (presidente de Vialidad Provincial), Santiago Gómez (empresario del transporte) y José Blassiotto (dirigente del Frente Renovador).

Juntos por Río Gallegos

El frente Juntos por Río Gallegos (Cambia) presentó inicialmente cinco candidatos en el Tribunal Superior de Justicia, pero con el transcurrir de los días sumó un dirigente del PRO.

Daniel Bagnasco fue la novedad (apoya a Patricia Bullrich en la presidencial), mientras que se sostuvo Leonardo Roquel (UCR), Marcelo Saá (UCR), Julio Audi (ARI-Coalición Cívica) y Jorge Cruz (UCR).

Izquierda

La izquierda jugará con una sola propuesta. En Río Gallegos la candidata es Natalia Gutiérrez (FIT), mientras que la primera candidata a concejala es la militante Gabriela Ance.

Partido vecinalista

El dirigente social, Juan Alvarado, referente de la Biblioteca Rosita Llauquen, decidió no integrar ningún frente electoral y a su sublema lo llamó “Reconstrucción Social”.

