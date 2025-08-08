Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Karina Dodman, secretaria general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA), estuvo presente el miércoles en el Congreso, jornada en la que se dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento universitario, y aseguró en declaraciones a Radio LU12 AM680 Río Gallegos que “dimos el primer paso, pero aún falta el Senado y, luego, enfrentar el veto presidencial”.

La referente sindical participó de la radio abierta convocada por el frente sindical en las inmediaciones del Congreso, en un clima que describió como “de alta conflictividad social” y con un fuerte operativo policial. Allí coincidieron diversas manifestaciones, como la marcha de jubilados y protestas de trabajadores de otros sectores estatales.

La dirigente remarcó el apoyo de la mayoría de los diputados santacruceños a la iniciativa y recordó que, junto a representantes de los sindicatos y la universidad, convocaron previamente a legisladores para exponer la crítica situación presupuestaria: “El 90% del presupuesto universitario son salarios, y desde 2023 no se aprueba un nuevo cálculo para su funcionamiento. Estamos con sueldos congelados desde hace dos meses, sin convocatoria a paritarias”.

Sobre la reunión y el voto de los legisladores de Santa Cruz, dijo que Gustavo González “estuvo presente (NdR: en la reunión con las universidades), pero dijo que iba a tener una complicación en asistir a la sesión, y entiendo que a eso se debió su ausencia”. En tanto dijo que Ana María Ianni y Roxana Reyes “habían comprometido su acompañamiento, algo que sostuvieron”. “Garrido no se hizo presente, y Acevedo ya nos había dado su compromiso, y eso fueron los votos y lo que pasó desde la representación de Santa Cruz”, contó.

Uno de los puntos más delicados señalados por Dodman es la crisis de las obras sociales universitarias: “Son el único sector estatal con obras sociales propias, pero la desregulación de la salud y el aumento de costos en dólares están generando procesos de quiebra. Hay universidades que debieron aumentar retenciones salariales para sostenerlas, afectando aún más el poder adquisitivo”.

La secretaria de ADIUNPA describió un escenario “angustiante” para los docentes, que muchas veces deben buscar trabajos alternativos para compensar la pérdida de ingresos, y advirtió sobre el riesgo de que el deterioro salarial afecte también la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias.

En este contexto, anunció que el sector docente universitario iniciará un plan de lucha: “Habrá un paro nacional de una semana desde el 11 de agosto, con suspensión total de actividades. Luego, medidas de fuerza rotativas de 48 horas hasta mediados de septiembre. El 28 de este mes, en el Consejo Interuniversitario en Rosario, esperamos anunciar la tercera marcha educativa en defensa de la universidad pública”.

Para Dodman, la media sanción obtenida en Diputados es solo un capítulo de una pulseada más amplia: “Estamos defendiendo no solo salarios, sino el derecho a una universidad pública, gratuita y de calidad. La lucha recién empieza”.

