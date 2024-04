Los legisladores del bloque de Unión por la Patria de Santa Cruz dieron a conocer su postura sobre la denuncia ejercida contra miembros del Tribunal de Cuentas y sobre el Proyecto de Ley N° 500, que ingresó el jueves a la Cámara de Diputados y que plantea una reforma en su conformación. El proyecto del gobernador Claudio Vidal pretende que los miembros del Tribunal de Cuentas sean designados por el Poder Ejecutivo y, básicamente, les quita la inamovilidad. Sobre este tema, indicaron que va camino a una judicialización.

La conferencia de prensa fue encabezada por el jefe del bloque de UxP, Daniel Peralta, en una mesa donde también estuvieron Karina Nieto, José Bodlovic, Agostina Mora, Rocío García, Carlos Godoy, Elba Ponce, Eloy Echazú y Carlos Alegría. Entre los asistentes estuvieron el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso; concejales de Río Turbio, 28 de Noviembre y Río Gallegos; los sindicatos del Frente de Gremios Estatales; también gremialistas como Pedro Mansilla, Alejandro Garzón y Griselda Fabregat, y referentes de Gobernador Gregores, Las Heras, El Chaltén y Perito Moreno.

Daniel Peralta fue quien tomó la palabra y aseguró que en la provincia de Santa Cruz “se encuentra en una condición de indefensión” ante la vigencia “vergonzosa de un DNU inconstitucional que pretende arrasar con la legislación laboral y una pretendida Ley de Bases que viene a reafirmar lo que planteó ese DNU“.

“Se pretende privatizar el Banco de la Nación Argentina, una vergüenza nuca vista en la historia, mientras tanto ganan la banca, las petroleras y las cerealeras, y todas las corporaciones que se sirven del modelo de miseria que planea (Javier) Milei, basado en el ajuste implacable sobre la destrucción del salario que cayó más del 20%, con partidas congeladas y a la baja, falta de transferencias discrecionales a las provincias que cayeron un 90%“, enumeró el jefe del bloque de UxP.

“El gobernador de Santa Cruz (Claudio Vidal), que fue a recibirlo ni bien asumió al aeropuerto y después recibió halagos del ministro del Interior (Guillermo Francos)” y enfatizó sobre Vidal: “Hasta hace 3 días atrás guardó silencio ante todo esto que está pasando nuestra gente. Ahora pareciera que por alguna cuestión vuelve a retomar la senda de pararse en la promesa electoral; promesa largamente incumplida al día de la fecha. Cuatros meses cumplió y salvo las groseras, infundadas y pretendidas denuncias sobre cuantos funcionarios del gobierno anterior le crucen por delante, no se le ha visto“.

Incluso, remarcó: “Tuvimos la tragedia de que fallecieron dos compañeros mineros en una minera metalífera el norte de Santa Cruz. El ministro de Trabajo (Julio Gutiérrez) y la secretaria de Minería (Nadia Ricci) le echan la culpa al gobierno anterior. ¿Cuántas actas sobre seguridad e higiene se hicieron del 10 de diciembre a esta fecha en esa minera? ¿Quiénes fueron los profesionales? ¿Dónde está la autoridad laboral? ¿O también ahí hace falta tiempo para rearmar todo lo que dejó el desastre del Gobierno anterior? Cuando se pierde una vida no hay que jugar con eso“.

Luego se refirió a la situación social y expresó que, en mayo, junio o julio, “¿quién va a pagar el gas que ya nos dicen naturalmente que va a aumentar 1.000 por ciento?, ¿quién va a pagar la luz? Porque o se pagan los servicios o se come”. Y a continuación se hizo más preguntas: “¿Y el Ministerio de Desarrollo de Santa Cruz dónde está?, ¿quién contiene?, ¿están conteniendo a los 2.000 trabajadores despedidos de las represas de Santa Cruz?”, subrayó.

Peralta también enfatizó sobre lo que significa para la provincia la reversión de las áreas de YPF. “Le quiero pedir al Gobierno provincial y a sus funcionarios que se acerquen a la Legislatura, que no esperen un proyecto de resolución, que venga a informar y blanqueen en la casa del pueblo y digan cuáles son las condiciones para la reversión; quién va a reemplazar esa espalda de YPF que en los primeros tres meses del año no superó los 80 millones de dólares de inversión“.

Más adelante, el exgobernador aclaró que, como oposición, alzarán la voz para que se le diga la verdad a la gente de Santa Cruz. Y a continuación, habló de una “avanzada sobre la Justicia” y denunció que la modificación de la orgánica del Tribunal de Cuentas “es inconstitucional de acá a la China“. Consideró como “lamentable” al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y que pasó a comisiones. “Defendemos la estabilidad jurídica, la inamovilidad de los miembros del Tribunal para que puedan investigar sin recibir presiones de nadie“, sostuvo.

Peralta remarcó como otra embestida del Gobierno contra la Justicia el pedido de juicio político contra la vocal del Tribunal Superior, Paula Ludueña. “Me parece un argumento poco serio el juicio político a la doctora Ludueña y al resto del Tribunal Superior no, ¿por qué sí la doctora Ludueña? Es acusada por el propio gobernador de Santa Cruz. Por qué no lo hizo antes, cuando no era nada o cuando era diputado nacional del proyecto que está sentado en esta mesa, sumando votos con la Ley del Lemas en dos oportunidades a la exgobernadora (Alicia Kirchner)”, y agregó si con esa denuncia a Paula Ludueña “¿no se tendrá como objetivo disciplinar al resto del Poder Judicial para que ningún juego fiscal investigue nada ni haga nada?”.