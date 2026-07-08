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La estatua del expresidente Néstor Kirchner, ubicada en el ingreso al Palacio Municipal de Río Gallegos, fue vandalizada durante la madrugada de este miércoles por un hombre que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

De acuerdo con las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, el agresor descendió de un vehículo utilitario y se dirigió directamente hacia la escultura con un aerosol en la mano. En pocos segundos, pintó el rostro del monumento y luego se retiró del lugar.

El video del hecho fue difundido por la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, que además emitió un fuerte comunicado en repudio al ataque.

“Las imágenes muestran con absoluta claridad el momento en que una persona comete este hecho delictivo contra un monumento que forma parte del patrimonio público de todos los riogalleguenses. No se trata solamente de una agresión contra una escultura. Es un ataque contra un símbolo de nuestra historia democrática, contra los bienes que pertenecen a toda la comunidad y contra la convivencia que debemos preservar por encima de cualquier diferencia política. Las ideas se debaten con la palabra, nunca con el odio ni con la violencia”, indicaron desde la Secretaría de Gobierno.

El responsable del ataque dibujó una cruz con aerosol sobre el rostro de la escultura.

Además, confirmaron que a través del Centro de Monitoreo identificaron la patente del agresor y, por medio de la Secretaría de Gobierno, realizarán la denuncia correspondiente.

No es la primera vez que las esculturas de Néstor Kirchner son blanco de actos vandálicos

La estatua de Néstor Kirchner ubicada frente al Palacio Municipal de Río Gallegos fue inaugurada en diciembre de 2021 junto a la del exintendente “Freddy” Martínez. Ambas esculturas permanecen emplazadas al aire libre, en el acceso principal al edificio municipal, y forman parte de uno de los puntos más fotografiados por vecinos y turistas que visitan la capital santacruceña.

Sin embargo, el ataque registrado durante la madrugada de este miércoles no constituye un hecho aislado. Desde su inauguración, las esculturas ya fueron objeto de distintos actos de vandalismo.

El primer antecedente ocurrió el 20 de mayo de 2022, cuando desconocidos pintaron con aerosol las estatuas de Néstor Kirchner y de “Freddy” Martínez. Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la zona, las autoridades lograron identificar al responsable y ambas esculturas fueron posteriormente restauradas.

Otro episodio se registró en febrero de 2024, aunque en esa oportunidad el blanco fue la estatua de Néstor Kirchner emplazada en el barrio Del Carmen. Los vándalos rompieron uno de los dedos de la escultura de bronce y sustrajeron una de las placas conmemorativas ubicadas detrás del monumento.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La investigación indicó que habrían utilizado una sierra para cortar parte de la mano, mientras que personal de la Policía de Santa Cruz realizó las pericias para intentar identificar a los responsables.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El 30 de marzo de 2022, un hombre identificado como Roni David Soria, de 34 años, fue detenido tras dañar las esculturas de Néstor Kirchner y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner emplazadas en la Plaza de la República, apenas doce días después de su inauguración como parte del Paseo de los Presidentes de la Democracia. El hecho generó un amplio repudio de distintos sectores políticos y quedó como uno de los casos más recordados de vandalismo contra monumentos dedicados a expresidentes argentinos.