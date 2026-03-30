Verbes: “Buscamos aliviar a las familias más endeudadas en un contexto de crisis” El ministro de Economía Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, brindó detalles del programa para refinanciar deudas de trabajadores públicos. A la vez, se refirió al pago de salarios.

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Unos minutos después del anuncio que diera a conocer el gobernador Claudio Vidal en Casa de Gobierno, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura Ezequiel Verbes, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, dieron precisiones en relación a esta nueva iniciativa que apunta a brindar alivio económico a los trabajadores que se encuentran en situación de endeudamiento crítico.

Acompañados por el gerente general del Banco Santa Cruz, Marcelo Loncon y Gustavo Martínez, representante el Poder Ejecutivo en el Banco Santa Cruz, precisaron que la medida alcanzará a casi 5.000 familias cuyos ingresos se ven fuertemente afectados por descuentos automáticos de créditos y tarjetas. “Apuntamos a los casos más urgentes, donde el 75% o más del salario está comprometido”, explicó el ministro Verbes.

“Apuntamos a los casos más urgentes, donde el 75% o más del salario está comprometido”.

Ezequiel Verbes.

“Entendiendo la situación que se está atravesando, situación de crisis que atraviesa el país, que atraviesa la provincia, es una situación de emergencia”, sostuvo el funcionario y añadió: “Nosotros estamos buscando distintas alternativas y herramientas para poder morigerar el impacto de la situación actual”. Luego de las palabras del gobernador, los ministros Ezequiel Verbes (Economía) y Belén Elmiger (Gobierno), junto al representante de la provincia en el Banco Santa Cruz, Gustavo Martínez (derecha) y el gerente general del Banco Santa Cruz, Marcelo Loncon, y Horacio Barrientos (izquierda), gerente sector público del banco, dieron precisiones de la medida. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Uno de los principales reclamos que venimos teniendo, que requiere una acción inmediata, es la de aliviar sobre todo a aquellos empleados de la provincia que tienen alto nivel de endeudamiento y que cuando cobran los salarios, gran parte de lo que cobran se les debita”, comentó.

Al respecto, señaló: “Venimos trabajando con el Banco Santa Cruz para buscar qué soluciones podemos dar de forma inmediata”. Más adelante, indicó que en dicho programa se contemplan dos meses de gracia; tasa fija preferencial, en pesos y con la posibilidad de refinanciación en hasta 72 cuotas. Asimismo, destacó que habrá una readecuación personalizada según cada caso.

“Venimos trabajando con el Banco Santa Cruz para buscar qué soluciones podemos dar de forma inmediata”.

Ezequiel Verbes.

Por otra parte, el gerente General del Banco Santa Cruz, Marcelo Loncon, detalló que la entidad será la encargada de contactar a los beneficiarios. “Nos vamos a comunicar por home banking, WhatsApp o mail para que cada persona pueda acercarse a la sucursal y reordenar su deuda”, indicó.

Marcelo Loncon, gerente general del Banco Santa Cruz, dio detalles de la medida. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Además, explicó que el objetivo de esta propuesta, es liberar ingresos disponibles en el corto plazo, evitando débitos directos en cuentas bancarias durante el período inicial.

El Gobierno adelantó que evalúa nuevas herramientas para mejorar la situación económica. En ese sentido, Verbes remarcó que el plan que se presentó este lunes, no es la única iniciativa para buscar una salida a la situación de los trabajadores, sino que también se está trabajando para generar recursos en los sectores pesquero, minero e hidrocarburífero.

Otro punto al que hizo mención, tiene que ver con los subsidios energéticos que existen en la provincia destinados a sectores vulnerables.

Pago de salarios

Durante el diálogo con la prensa, Verbes, habló del pago de haberes del 2 de abril, previo al fin de semana largo. “Después de un gran esfuerzo, garantizamos que los trabajadores tengan su salario antes de Semana Santa”, señaló.

En tanto, informó que los funcionarios cobrarán el 8 de abril, como parte de una política diferenciada.