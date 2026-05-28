Verbes en Diputados: “El crédito equivale al 25% de las regalías actuales y proyectadas” El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, defendió en la Legislatura el proyecto de endeudamiento por USD 600 millones y aseguró que "la provincia está extremadamente desendeudada". La iniciativa busca financiar obra pública e inversión estratégica en un contexto de caída de recursos reales.

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La Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz análiza el Proyecto de Ley N° 257/2026 de Crédito Público, que contempla la autorización de un endeudamiento provincial de hasta USD 600 millones destinado a inversión en obra pública y desarrollo productivo.

El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, expuso ante los legisladores los fundamentos de la iniciativa y defendió el esquema financiero propuesto por el Poder Ejecutivo provincial.

Durante su presentación, explicó que el proyecto se enmarca en una discusión de largo plazo sobre el modelo de desarrollo de la provincia y la necesidad de contar con herramientas de financiamiento para sostener inversiones estratégicas.

En ese sentido, señaló que “es algo que se viene hablando en los medios, el año pasado cuando se votó la ley de presupuesto y desde hace muchos años sobre la necesidad de que la provincia pueda, de manera ordenada… dar un salto cualitativo y dejar de depender exclusivamente de decisiones que muchas veces no son provinciales”.

Además, remarcó la importancia de sostener políticas de Estado con una mirada de mediano y largo plazo, y planteó que el objetivo es avanzar hacia una provincia más productiva: “hay que tomar decisiones que permitan generar una provincia productiva, con una matriz energética que permita atraer inversiones y mejorar la matriz de empleo”.

Contexto económico y fiscal

El funcionario advirtió que el escenario actual es complejo: “el contexto actual es complejo, con una baja de recursos en términos reales”, y agregó que, al considerar la inflación, el impacto sobre las finanzas provinciales es aún mayor.

También recordó las prioridades de gestión en los primeros años del gobierno de Claudio Vidal, destacando que “durante los dos primeros años del mandato de Vidal, priorizamos el recurso humano”, con acuerdos salariales que en 2024 y 2025 se ubicaron por encima del IPC patagónico.

En relación al presente año, sostuvo que “sabíamos que iba a ser un año con déficit importante”, en un contexto de disminución permanente de ingresos.

Financiamiento, obra pública y condiciones del crédito

Verbes explicó que las obras de infraestructura de gran escala requieren financiamiento externo debido a tres factores centrales: montos, tasas y plazos. En ese sentido, mencionó experiencias como las represas para ejemplificar el tipo de inversiones que demandan acceso a mercados internacionales o financiamiento multilateral.

El proyecto prevé la autorización para acceder a crédito en dólares por hasta USD 600 millones, bajo condiciones de mercado, sin implicar una toma inmediata de deuda.

Asimismo, detalló que las condiciones financieras estimadas contemplan tasas en torno al 6% en financiamiento tradicional y hasta un máximo del 9,45% en caso de colocación de bonos, con plazos de gracia de entre 8 y 10 años y períodos de amortización de 3 a 4 años.

Nivel de endeudamiento y relación con regalías

Uno de los ejes centrales de la exposición fue la situación fiscal de la provincia. En ese marco, Verbes destacó que Santa Cruz se encuentra en un nivel de endeudamiento reducido, con una deuda cercana a los 4.000 millones de pesos, lo que consideró un factor positivo ante los mercados financieros.

En relación a la capacidad de repago, el ministro subrayó la importancia de los ingresos por regalías hidrocarburíferas y mineras. En ese punto, afirmó que “tenemos ingresos en regalías entre actuales y proyectados que rondan los 3.500 y los 3.800 millones de dólares y nosotros planteamos 600, o sea un 25%”.

El funcionario sostuvo que el objetivo del financiamiento es impulsar inversión pública estratégica, generar empleo y dinamizar la actividad económica, lo que a su vez permitiría incrementar la recaudación provincial.

Además, indicó que el uso de los fondos será exclusivamente para inversión en infraestructura, con la posibilidad de destinar una parte menor a la reestructuración de pasivos con organismos como CAMMESA o ENARSA.

Finalmente, señaló que la herramienta permitiría descomprimir el Tesoro provincial y reasignar recursos a otras prioridades, en un contexto de restricciones fiscales.