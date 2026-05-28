Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pan American Energy anunció que presentará la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para un nuevo desarrollo del área de Cerro Dragón, provincia de Chubut, basado en un proyecto de recuperación terciaria que incluye la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros. La iniciativa buscará acelerar y comprometer inversiones por casi USD 680 millones para alargar la vida útil de una cuenca madura como la de Golfo San Jorge.

De esta manera, se contempla la construcción de las 22 plantas de inyección de polímeros, la preparación de casi 220 pozos inyectores y alrededor de 650 pozos productores, que en toda su vida útil podrán producir 24 millones de barriles de petróleo acumulados de producción incremental, equivalentes a más de 11.300 barriles de petróleo por día en su pico sobre la producción proyectada. “Sumará mayores ingresos a la provincia por las regalías asociadas a la producción incremental y significará una mayor actividad en la cuenca ya que se podrán desarrollar nuevas zonas que anteriormente no eran económicas”, afirmó PAE en un comunicado.

La recuperación terciaria es una técnica que se aplica una vez agotadas las etapas de recuperación primaria (flujo natural y bombeo) y secundaria (inyección de agua de formación para mantener la presión y desplazar petróleo), con el objetivo de movilizar el petróleo remanente atrapado en el yacimiento y maximizar su recuperación. Estos proyectos, integrados a pozos de inyección de agua, transforman el polímero sólido en una solución lista para ser inyectada en el yacimiento con la finalidad de aumentar la viscosidad del fluido y desplazar una mayor cantidad de petróleo hacia los pozos productores.

El anuncio, realizado en el Palacio de Hacienda, fue encabezado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el Group CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; junto al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce; el secretario General del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge Ávila; y el secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar. Por parte de PAE también estuvieron presentes el Upstream Managing Director, Fausto Caretta; el vicepresidente Corporativo de Relaciones Institucionales, Daniel Felici; el vicepresidente de Relaciones Laborales, Sergio Faraudo; y el vicepresidente de Operaciones en Golfo San Jorge, Tomás Catzman.

Hace 13 meses la cuenca del golfo San Jorge y el mundo petrolero estuvo más alerta que nunca cuando el diputado y secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut estuvo internado. El viernes 22 de mayo mostró todo su poder y convocatoria. Celebró su renovación de mandato al frente del gremio hasta 2030.

Ávila fue reelecto como secretario general en las elecciones del 19 de diciembre de 2025: logró más del 80% de los votos. La nueva comisión directiva quedó integrada por Jorge “Loma” Ávila como secretario general y Emiliano Mongilardi como tesorero del gremio.

Sin dudas, desde la política, se analizó que “Loma” se plantó desde otro lugar y logró reunir a casi todos. Mensaje para todos. Poder sindical y político. En la primera fila estuvieron el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar; el Upstream Managing director de PAE, Fausto Caretta; el vicepresidente de Relaciones Institucionales de Operaciones Upstream de Pan American Energy, Daniel Felici; el intendente de la Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro, Javier Leal de Ibarra; el group chief executive officer de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni; el gobernador Ignacio Torres; el diputado Juan Pablo Luque, y el senador Carlos Linares.

Leé más notas de La Opinión Austral