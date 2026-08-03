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La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) brindó asistencia operativa a un colectivo de turismo de doble piso que sufrió un incidente sobre la Ruta Provincial N.º 43, a unos 75 kilómetros de la localidad de Las Heras.

El operativo fue realizado por personal del Distrito Vial Las Heras, en un trabajo articulado con Defensa Civil y la Policía de la Provincia de Santa Cruz. Como parte de las tareas, se garantizó el resguardo y el traslado seguro de los dos pasajeros y los dos choferes hacia mencionada ciudad.

Operativos de despeje y mantenimiento

En forma paralela, la AGVP continúa desarrollando tareas integrales de mantenimiento, remoción de nieve y asistencia en distintos corredores provinciales y nacionales para mejorar las condiciones de transitabilidad.

En el Distrito Vial Piedra Buena, el personal llevó adelante trabajos de despeje de nieve sobre la Ruta Nacional N.º 40, en el tramo comprendido entre Tres Lagos y el cruce con la Ruta Provincial N.º 41.

Por su parte, el Distrito Vial Gobernador Gregores mantiene un operativo intensivo de despeje de calzada en la Ruta Nacional N.º 40 Sur, en el sector conocido como “Los 73 Malditos“, entre los empalmes con las rutas provinciales N.º 29 y N.º 73. Allí, los maquinistas Lucio Rutherford y Oscar Rial, acompañados por Fabián Pailán en la unidad de apoyo, realizan tareas operativas que se extienden durante la noche con el objetivo de optimizar las condiciones de circulación.

Personal de la AGVP y maquinaria pesada trabajan en el despeje de la Ruta Nacional Nº 40.

“Todas estas acciones cuentan con el firme respaldo del presidente de la AGVP, Julio César Bujer, y del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quienes valoran el esfuerzo y la dedicación diaria del personal vial en toda la provincia”, indicaron desde el organismo provincial.

Finalmente, solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución, respetar rigurosamente la señalización vial y consultar el estado de las rutas antes de emprender viaje.

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