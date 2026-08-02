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Las precipitaciones continúan desarrollándose de acuerdo con lo previsto en Santa Cruz, con nevadas de intensidad moderada a fuerte en la cordillera y el oeste provincial, mientras que en la costa predominan las lluvias.

Además, gran parte del sector oeste registra ventiscas, según el Informe Meteorológico N° 047/2026 difundido por la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), a través de la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios Internos.

Pronóstico para los próximos días

Para el lunes 3 de agosto, las precipitaciones seguirán afectando a gran parte del territorio santacruceño. El sistema avanzará desde el noroeste durante la madrugada hacia el sudeste por la noche, manteniendo las nevadas sobre la cordillera y el oeste, mientras que en el este las precipitaciones serán mayormente en forma de lluvia.

El martes 4 de agosto se esperan nevadas aisladas durante la madrugada en el noroeste provincial y lluvias sobre el sudeste a lo largo del día. Asimismo, podrían formarse bancos de niebla en distintos sectores, con una reducción de la visibilidad.

Para el miércoles 5 de agosto se prevén nevadas débiles y aisladas en áreas del Parque Nacional Los Glaciares. En el resto de la provincia predominarán las nieblas, especialmente en valles y zonas cercanas a cuerpos de agua.

Descenso de temperatura desde el martes

En cuanto a las temperaturas, el Departamento de Meteorología y Climatología informó que el lunes se registrará una leve recuperación térmica, principalmente sobre la costa atlántica, con valores que oscilarán entre los 2 °C y los 10 °C.

Sin embargo, desde el martes comenzará un nuevo descenso térmico que avanzará desde el noroeste hacia el sudeste provincial. La costa atlántica también experimentará una disminución de las temperaturas y, hacia el miércoles, las mínimas bajo cero se extenderán a gran parte de Santa Cruz, con los registros más bajos previstos para el oeste y el centro de la provincia.

Recomendaciones para circular

Frente a este panorama, la AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendaron extremar las precauciones al conducir, reducir la velocidad ante la presencia de lluvia, nieve, hielo, escarcha, niebla o baja visibilidad y consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

A su vez, solicitaron evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones y en los momentos de temperaturas más bajas, cuando aumenta la probabilidad de formación de hielo sobre la calzada.

“Durante la temporada invernal es obligatoria la portación de cadenas para circular por las rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz”, recodaron y pidieron respetar las indicaciones del personal de Vialidad Provincial y de las Fuerzas de Seguridad en caso de registrarse restricciones al tránsito.

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