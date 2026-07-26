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El Gobierno de Santa Cruz continúa con un amplio operativo territorial en los barrios más afectados por el deshielo y las precipitaciones en Río Gallegos. Uno de los organismos que participa de las tareas es la Administración General de Vialidad Provincial, cuyo equipo, encabezado por el jefe de Conservación, Roberto Antipa, realiza trabajos de desagote en viviendas y en distintas arterias del barrio San Benito.

El funcionario explicó que, además de las tareas habituales que lleva adelante Vialidad Provincial durante esta época del año en las rutas de Santa Cruz —como el despeje de nieve, la distribución de sal y la asistencia a camiones y vehículos que transitan por los distintos corredores de la provincia—, un grupo de trabajadores fue destinado este domingo a colaborar en la capital provincial.

“Se abocó a esta tarea en la ciudad para asistir a los vecinos y ayudar a sacar el agua”, señaló, y agregó que también se encuentran “haciendo limpieza y trayendo material de relleno en las calles principales del Barrio San Benito”.

Por otra parte, Antipa se refirió al inconveniente generado por una zanja abierta en el marco de una obra que se ejecuta en ese sector de la ciudad. “Hay un problema con una zanja que realizó la Municipalidad de Río Gallegos, son casi dos cuadras, y por ello estamos haciendo algunas vertientes para poder ayudar a los vecinos a sacar el agua de sus casas”, reiteró.

Finalmente, destacó el compromiso del personal del organismo. “Felicito a todos los compañeros por el trabajo que están realizando todos estos días, que se nos ha complicado en toda la provincia, la nieve, la escarcha, y a los que están acá hoy trabajando en la ciudad”, concluyó.

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