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El gobernador Claudio Vidal confirmó avances en el desarrollo hidrocarburífero no convencional en Santa Cruz, con eje en Palermo Aike, y brindó definiciones sobre el saneamiento ambiental y las negociaciones en torno a regalías para incentivar la producción.

En ese marco, detalló que ya se completó la primera locación -de las tres comprometidas por YPF- y que la segunda se encuentra en etapa avanzada. “Faltan tres capas de la segunda locación y ya se terminó la primera”, precisó.

Asimismo, anticipó el inicio de la perforación del primer pozo exploratorio no convencional por parte de la petrolera estatal. “Es una inversión que puede rondar entre 75 y 80 millones de dólares”, indicó.

Cabe recordar que en 2025 el Gobierno provincial y la operadora firmaron un acuerdo para la perforación de tres pozos exploratorios en la formación Palermo Aike, en las áreas La Azucena y El Campamento Este, con una inversión total estimada en 200 millones de dólares.

Para concretar estas tareas, fue necesario el desarrollo de infraestructura previa, que incluyó movimiento de suelos, apertura de accesos y la contratación de mano de obra local.

Saneamiento ambiental y abandono de pozos

En paralelo, el Ejecutivo provincial avanzó esta semana en la firma de un convenio con YPF para el saneamiento de pasivos ambientales en la zona norte, definidos a partir de un relevamiento técnico realizado por especialistas de la UBA.

“Firmamos un acuerdo que nos permite levantar seis equipos de abandono en los próximos días”, señaló Vidal.

Según explicó, estos equipos trabajarán sobre yacimientos convencionales y estarán acompañados por nuevas cuadrillas destinadas a tareas de remediación ambiental.

Regalías, negociación y reactivación de la actividad

El gobernador también se refirió a las negociaciones con operadoras para incrementar la actividad en un contexto internacional marcado por la suba del precio del barril.

“Estamos a punto de acordar la incorporación de cinco o seis equipos más, incluso un equipo perforador”, adelantó.

En esa línea, indicó que el Gobierno provincial trabaja en un nuevo esquema de regalías hidrocarburíferas orientado a pozos de baja producción. “Estamos hablando de pozos de 0,30 a 0,50 metros cúbicos por día. La idea es incentivar la inversión”, explicó.

Consultado sobre la posibilidad de reducir regalías, sostuvo que se trata de un proceso de negociación: “Es una discusión de ida y vuelta. Las empresas exigen garantías y condiciones, pero estamos preparados para dar esa discusión”.

El objetivo de estas medidas es promover la producción incremental y generar condiciones que favorezcan nuevas inversiones en yacimientos maduros.

“Es el momento de levantar la producción convencional. Son yacimientos maduros y les quedan pocos años de vida”, concluyó Vidal.