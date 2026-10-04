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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, negó que haya existido una conversación con Javier Milei sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante los encuentros que mantuvieron en el marco de la Argentina Week en París. “No está en la agenda ahora”, afirmó en diálogo con La Opinión Austral, en medio de las negociaciones del Gobierno nacional con los gobernadores para avanzar con la reforma electoral.

Vidal: “No sé de dónde salió esa versión”

Consultado específicamente sobre si con el Presidente y los gobernadores se había hablado de las PASO, Vidal fue tajante: “Nada, nada. Yo no sé de dónde salió esa versión. No está en la agenda ahora”.

El gobernador puso el foco, en cambio, en el mensaje político que Milei transmitió durante los encuentros con los mandatarios provinciales y valoró el acercamiento entre la Nación y las provincias.

“La verdad es que estuvo muy bueno el mensaje del Presidente de empezar a hablar bien con los gobernadores, de buscar un camino que nos permita ser aceptados por la comunidad internacional en el sector de inversores”, señaló Vidal.

En ese sentido, destacó el contexto en el que se desarrolló la Argentina Week y el interés de empresas e inversores por las oportunidades que ofrece el país. “Hay mucho respaldo a nivel internacional, hay mucho respaldo por lo que se está haciendo en Argentina”, afirmó.

Ante la consulta sobre si percibe concretamente ese respaldo, Vidal respondió: “Sí. La comunidad internacional, los que invierten y que nosotros necesitamos en el país… están jugando fuerte. Están jugando muy fuerte”.

La reforma electoral, en el centro de las negociaciones

La declaración de Vidal se da mientras el Gobierno de Milei busca avanzar en el Congreso con una reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO. Según trascendidos, la Casa Rosada aprovechó la presencia de los gobernadores en París para profundizar las conversaciones y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó al frente de buena parte de las negociaciones políticas.

De hecho, distintos reportes periodísticos señalaron que la reforma electoral y la eliminación de las PASO sí estuvieron sobre la mesa en conversaciones entre el oficialismo y los gobernadores, aunque no necesariamente en el encuentro directo con Milei al que hizo referencia Vidal. Página/12 consignó que Santilli habló con los mandatarios sobre la eliminación de las primarias, mientras que cerca de los gobernadores señalaron que con el Presidente se conversó principalmente sobre energía, minería e inversiones y “muy poco sobre política electoral”.

Tras los encuentros de París, el oficialismo considera que avanzó en el diálogo con las provincias y busca continuar las conversaciones para reunir los apoyos legislativos necesarios. Sin embargo, todavía persisten negociaciones sobre el alcance de la reforma y las condiciones para conseguir el respaldo de los gobernadores.

Para Vidal, al menos por ahora, el tema de las PASO no forma parte de su agenda: su lectura de la gira estuvo vinculada principalmente al acercamiento institucional con Nación y a la búsqueda de inversiones para el país y las provincias.