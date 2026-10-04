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En diálogo con La Opinión Austral, el gobernador Claudio Vidal se refirió al proyecto de desarrollo turístico en la Península de Magallanes y defendió las condiciones establecidas por su gestión para avanzar con la iniciativa. Aseguró que el objetivo es preservar el ambiente, generar empleo y ampliar la oferta turística de Santa Cruz.

Vidal explicó que el proyecto tiene antecedentes en gestiones anteriores y remarcó que la actual administración modificó los requisitos para incorporar mayores exigencias ambientales y de inversión.

¿Cómo va a seguir lo de Magallanes?

-No hay absolutamente nada que discutir porque esto comenzó en gobiernos anteriores después de una resolución del expresidente del Consejo Agrario Provincial, Javier de Urquiza, y de una decisión de la gobernadora en que se basa este proyecto. Nosotros lo único que hicimos es exigir mayores inversiones, en preservar más aún el medio ambiente con todos los cuidados y los recaudos necesarios, incluso observando el impacto visual, que no contamine. Y después que esto sea a favor de la provincia, generación de empleo, de mano de obra local y pensando en que hay que tener un desarrollo turístico mucho más fuerte. Generar condiciones para traer otras posibilidades.

-Javier de Urquiza habló hace unos días con La Opinión Austral y nos dijo sobre la Península de Magallanes que “la venta está fuera de todo cuadro jurídico”.

-…si la resolución la firmó él, no la firmé yo. Esto se inicia en la gestión de él. Y respaldado sucesivamente por la ex mandataria, por Alicia Kirchner. Así que vendió al privado. El proyecto comenzó con ellos…Por otro lado, nosotros lo único que hicimos fue mejorar las condiciones o los requisitos para preservar el medio ambiente, incluso teniendo en cuenta que no haya daño de impacto visual, exigir inversiones inmediatas, que tengamos la posibilidad de desarrollar 300 puestos de empleo, pero además traer un turismo que hoy no tenemos. El Calafate atrae un turismo selecto con mucho poder adquisitivo, con mucho valor de gasto de consumo en los lugares que visita. Esto de Magallanes es una cosa fuerte. Y además, ahora habilitaron otro proyecto en el lugar. Esto no es un hotel, son cabañas de lujo que preservan el medio ambiente. Ellos habilitaron Los Notros, de Fabián de Sousa, después de crear una comisión de resguardo…O sea, ¿por qué un hotel sí y por qué las cabañas que van a preservar el medio ambiente no se pueden hacer? Y además que van a generar mayor capacidad turística.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno, junto al ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, y gobernadores argentinos, durante el cierre del cóctel inaugural de la Argentina Week en París.

-En la FIT, la Feria Internacional de Turismo, le hicimos una nota, que tuvo gran repercusión, al empresario Leo Fernández Campbell y nos dijo: “El dólar no colabora pero hay un crecimiento en el segmento ABC1 y hay inversiones de valor”.

-El dólar no tiene nada que ver. Si vos tenés más capacidad de incrementar el turismo que hoy no tenemos, un turismo fuerte que recorre el mundo y que trae más divisas porque hay más capacidad de servicio, crece la región, crece la zona, crece la provincia. Y el país necesita generar empleo. En la provincia lo estamos generando…Desconocen la misma gestión que ellos tuvieron en el Estado.

-¿Cómo surgió retomar esto de Magallanes?

-Comenzamos a hablar en Nueva York con la presentación de varios proyectos en materia de pesca, minería, petróleo, turismo. Y acá hay un dato muy importante: nosotros estamos habilitando menos hectáreas de las que tenía habilitadas el kirchnerismo…De 20 hectáreas, constructivamente hablando, serán 4 hectáreas nada más. Ellos tenían mucho más habilitado.

-¿Y los plazos? ¿Cuándo empieza el proyecto? ¿Habrá una firma? ¿Cómo va a ser ese paso a paso?

-Una vez que se dé la presentación del proyecto final en la provincia van a poder comenzar.

Con Santilli y los gobernadores. Arriba, detrás (de izq. a der.): Claudio Vidal (Santa Cruz), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Pablo Quirno (Canciller). Adelante: Myrian Prunotto (vicegobernadora de Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Diego Santilli (jefe de Gabinete de la Nación), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

-¿Y eso cuándo va a ser? ¿Antes de fin de año?

-El anuncio, sí. El anuncio tiene que estar antes de fin de año. Y a partir de ahí comenzaría.